Política y salud pública

El profesional señaló que ya veía venir esta situación por la postura crítica que asume sobre el mal manejo de la salud pública de parte de este gobierno. Y la corrupción imperante en la administración estatal.

Semanas pasadas corrió el rumor de que Beto Ovelar habría pedido la cabeza de la ministra de Salud por negarse a hacer favores al legislador. Así las cosas, llegamos a la conclusión de que la salud del pueblo no les interesa a los gobernantes, más bien, se pasan mirando sus intereses propios y convirtiendo los hospitales en seccionales, donde ponen a su gente, funcional al Partido Colorado, más precisamente al cartismo.

Hay una fisura de ese movimiento ya que en el parlamento varios salieron de Honor Colorado para trabajar en otras carpas. Ramón Retamozo fue a Alianza Republicana con Hugo Velázquez, ex vicepresidente, en época de Marito. Como castigo, su hija perdió su trabajo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Así, ellos castigan la traición y la deslealtad politizando todo.

El doctor Irrazabal estaba haciendo muy bien su trabajo y alzaba la voz muy alta para ventilar las cosas que estaban mal. En vez de premiarlo por su profesionalismo y su compromiso con los colegas y pacientes, le sacaron de la institución. Es que este gobierno no tiene en cuenta la capacidad ni la honestidad, al contrario, lo castiga. Les interesa más la mediocridad y llenar los entes con los hurreros. Realmente, si ellos se enferman tienen las condiciones de viajar y ser atendidos por los mejores sanatorios extranjeros. El pueblo queda a su suerte y a lo de Dios es grande. Qué situación más deplorable, que días atrás, una mujer dio a luz, en el baño de un hospital. Y tantos casos que ignoramos. Lo cierto es que los médicos, son profesionales muy olvidados del gobierno

Ahora que justo se estudia el presupuesto 2026 vamos a ver que pasa. Es muy triste que un legislador vaya a percibir 40 millones y un médico no llega ni a 10 millones. Habiendo estudiado tanto y tener en sus manos la vida de los pacientes. Solo en un país tan corrupto como Paraguay puede ocurrir esto. Bachi Núñez, cambia el reglamento interno y ya se aseguró hasta 2028. Es el colmo la política de estos cartistas. Por su parte, el doctor Irrazabal calificó de narco lavado a este gobierno. Y que hay muchos adictos jóvenes que van a los hospitales, observando mucha drogadicción, cuyo tratamiento es difícil y costoso. Cada esquina, en cada barrio se venden las drogas qué destruyen la salud mental y física de la juventud. Consumo y ventas qué crece cada día. Resulta muy preocupante este problema, porque lleva directamente a la delincuencia. Falta de salud, falta de educación y falta de seguridad.

Todo se complica.

Estamos muy mal gente. Debemos reflexionar sobre esta realidad que nos duele muy profundamente. Qué país vamos a dejar a los hijos y nietos. Qué país van a recibir las futuras generaciones. Solo unos cuantos qué trabajan en el gobierno ganan muy bien y llevan excelente calidad de vida, viajando por lugares paradisiacos y comprando lujos qué son para millonarios. El calzado italiano de la primera dama o las ropas de la diputada Johana Vega, son dos botones que sirven de muestras. Realmente son impresentables esta gente que nos toma el pelo a todos.

Nosotros sabemos que las urnas es el único lugar donde podemos castigarlos. Los ciudadanos honestos deben presentarse para candidatos. Hace falta una reserva moral que se anime a comprometerse. Para cambiar nos hace falta nuevas figuras capaces y patriotas. El pueblo debe unirse y no ser fanático ni por color rojo ni azul. Esperamos que se dé oportunidad a savia nueva que revitalice la política.

Es muy nocivo que se reciclen siempre los escombros qué ya conocemos. Tienen que cambiar los políticos viejos y dar lugar a jóvenes con mentalidad nueva. Solo así se puede construir una patria mejor. De nosotros depende. Que sepamos elegir. Y sobre todo no vender la consciencia. Tener juicio crítico, mantener la ética, la moral y el compromiso de ciudadanos íntegros.