El cambio que se necesita

El plan estrella de su administración, llamado pomposamente Hambre Cero, no resuelve ningún problema de fondo y sirve sobre todo para exponer una carencia que no fue atendida por ningún gobierno colorado anterior y que mucho menos revolucionará la educación en nuestro país, como algunas autoridades del gobierno pretenden hacer creer.

Los numerosos viajes que hizo el mandatario por distintos países no trajeron –y difícilmente traigan– las inversiones internacionales soñadas porque, más allá de los bajos impuestos y la energía abundante que podamos ofrecer, el país exhibe a ojos vistas una gran inseguridad jurídica, acompañadas de una gran corrupción endémica, cuestión que espanta a inversores medianamente serios.

Lo notable es que el propio Peña anunció en su campaña que solamente gobernaría para los colorados, algo que cumplió, incluyéndose él mismo y adjudicando negocios, licitaciones y depósitos de dinero público a sus socios, amigos y favorecedores.

La falta de educación democrática y las carencias de todo tipo hacen presa fácil a gran parte de la población, que termina votando por esta clase de políticos, que en el fondo ni siquiera hace falta que mientan mucho sino que simplemente echen mano a los votos cautivos y al proverbial conservadurismo paraguayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, es posible que algo comience a cambiar en las elecciones que se vienen, por el efecto que generen las redes sociales y por el hartazgo generalizado ante la exhibición de desfachatez y desvergüenza de parte de las autoridades.

Lo que ocurra hoy en Ciudad del Este y luego en las elecciones municipales pueden dar pistas de si realmente es posible esperar que vengan los cambios que muchos esperan.

Pero, más allá de triunfos electorales y cambios de conducción política, será muy importante que las nuevas autoridades que asuman, inclusive si son del Partido Colorado, tengan una nueva visión y un nuevo discurso que incluya a todos los paraguayos y paraguayas.

El cambio simplemente por el cambio no servirá para nada.

Ojalá así lo entiendan los políticos que se vendrán en los próximos años.

mcaceres@abc.com.py