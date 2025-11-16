Las camisetas

Las miradas y comentarios inmediatamente se dirigieron hacia uno de ellos, quien exhibía cabellos de un intenso tono negro azabache.

Qué buen betún! - dijo el más bromista del grupo, desatando estruendosas carcajadas en la mesa.

Tras un breve ida y vuelta con anécdotas que de forma preocupante ya no se iban renovando, la charla se dirigió inmediatamente hacia la política y la elección del domingo pasado en Ciudad del Este.

Los miembros del grupo extrañamente comenzaron coincidiendo, al afirmar todos que el gran ganador fue el exintendente Miguel Prieto. Aunque en los matices surgieron las diferencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras que para dos de ellos el exintendente de Ciudad del Este ya se proyecta con fuerza a nivel nacional, otro más cauteloso puntualizó que en realidad esto le da a Prieto mucha fuerza pero en la discusión con los demás políticos opositores que aspiran a ser candidatos pero que aún está por medirse su aceptación por fuera del distrito.

Un par más de ellos, afines al oficialismo, minimizaron sin embargo la proyección nacional, alegando que es indudable su fuerza en Ciudad del Este, pero recordando que su movimiento ni siquiera pudo ganar la gobernación de Alto Paraná en el 2023, cuando el partido colorado les sacó más de 32 mil votos de diferencia.

Pero son cosas distintas - retrucó uno de los primeros - el candidato no era Prieto y el cargo en disputa en el 2028 va a ser otro - argumentó.

Uno de los que también piensa que el exintendente se proyecta con fuerza a nivel nacional, resaltó sin embargo que cree que a los pocos días ya cometió un error táctico.

En lo que creo que se equivoca él es en apoyar directamente ya a una de las candidatas en Asunción -agregó- porque eso ya hizo que los dos equipos principales se enfrenten públicamente antes de tiempo - prosiguió.

La sentencia desató el infaltable guarará de opiniones cruzadas, con los afines al oficialismo diciendo que era una vergüenza que los opositores se peleen así y que esa era en realidad una bolsa de gatos.

El Profe, quien como siempre escuchaba a todos antes de hablar se dispuso a hacerlo, generando la inmediata atención y silencio en la mesa.

Indudablemente que Prieto fue el gran ganador del domingo pasado -comenzó diciendo- fíjense, él podía haber renunciado para colocar a alguien de su equipo hasta el próximo año. Pero apostó fuerte y volvió a ganarle a los colorados lo que consolidó su liderazgo en una de las ciudades más importantes del país. Aunque también hay que decir que la oposición se unió en torno a la candidatura oficialista de Mujica en el Este - prosiguió.

Todavía no podemos medir el impacto que puede tener a nivel nacional, pero no quiero dejar de recordarles que si se convierte en una amenaza política, no descartemos que aparezcan más procesos con fiscales y jueces en el camino.

El profe les explicó también con algunos ejemplos de la historia política reciente que es necesaria la unidad de la oposición para tratar de derrotar al partido colorado, y si es posible capturar también votos colorados molestos o desencantados.

Ese es el punto que me llama la atención -les dijo- la competencia electoral por principios es buena, moviliza, le da dinámica a un grupo determinado. El desafío es que esa competencia no se transforme en una pelea en la que se causen heridas profundas que dividan y lleven a un boicot posterior. Los colorados son expertos en eso - siguió el profe. Cuando se unen después de las internas es muy difícil ganarles, pero si siguen peleados, es casi seguro que haya brazos caídos y traiciones posteriormente.

Lo que me parece muy simpático -dijo- es que hay personas que se escandalizan por una confrontación entre opositores pero que luego minimizan cuando esto pasa en el partido colorado, y viceversa. Todo depende del color de la camiseta - finalizó el profe, ante la atenta mirada y silencio de todos.

Para romper la tensión que se había generado en el ambiente, uno de ellos pidió una ronda más de manijas y el grupo comenzó a divagar sobre la necesidad de viajar a ver la próxima Copa del Mundo.

guille@abc.com.py