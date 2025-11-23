Caacupé y el compromiso político

La celebración mariana volverá a convertirse en un espejo que incomoda. Mientras miles de peregrinos llegan con fe sincera, con promesas y agradecimientos, el trasfondo social del país sigue mostrando desigualdades profundas, necesidades aplazadas y comunidades enteras que luchan por sobrevivir con lo básico.

El lema de este año no solo invita a compartir; exige mirar alrededor y reconocer que la fe pierde sentido si permanece ajena al hambre, al desempleo, a la falta de oportunidades y a la indiferencia que se instala como un hábito nacional.

Como cada año, los obispos tendrán la misión de hacer escuchar el mensaje de la Iglesia, planteando un llamado firme a trabajar por una sociedad más justa. Sin embargo, la duda inevitable es si ese llamado será escuchado. En un Paraguay atravesado por la corrupción, la inseguridad, el narcoestado y la impunidad, las homilías pueden iluminar, pero no reemplazan la voluntad política. Las autoridades suelen mostrarse frente a las cámaras durante estas fechas, pero desaparecen cuando toca encarar los problemas estructurales.

Caacupé mueve multitudes y revela un país que sí es capaz de unirse cuando la motivación es profunda. Pero esa energía colectiva contrasta con un Estado que año tras año improvisa: rutas colapsadas, falta de organización, ausencia de servicios básicos y promesas que se repiten como rezos vacíos.

La frase “Denles ustedes mismos de comer” tampoco es casual. Es un recordatorio contundente de que el bienestar no puede descansar únicamente en la caridad o la buena voluntad ciudadana. El Estado tiene la obligación de garantizar derechos, no de delegarlos. Cuando la gente tiene que depender de rifas para operarse, de ollas populares para sobrevivir o de comisiones vecinales para asegurar su propio barrio, algo evidentemente está roto.

La festividad culminará el 8 de diciembre, pero el desafío empieza cada vez que las luces del santuario se apagan y la multitud vuelve a casa. Si este tiempo de reflexión no se traduce en acciones concretas, lo espiritual se quedará aislado de lo social. El país ya no necesita discursos ni llamados genéricos a la unidad; necesita decisiones valientes, políticas públicas reales y autoridades que entiendan que servir al pueblo es más que aparecer en primera fila durante la misa central.

