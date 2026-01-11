¿HC resta en Encarnación?

Podríamos graficar dos grandes momentos en que se evidenció como una grieta interna dentro del Partido Colorado en Itapúa generó grandes rupturas que le costaron importantes elecciones, por citarlas, en 2015, con la victoria de la Alianza en Encarnación y en 2023, con la victoria de Concertación en Itapúa. En el séptimo departamento considerada una tierra roja históricamente, se convirtió en un escenario de dudas para el partido hegemónico.

Dentro de la dirigencia local se evidencia una marcada grieta entre el movimiento Honor Colorado (HC) y las disidencias. Las segundas, enmarcadas más en tradicionalismos y trabajo de base en las comunidades. Esa propia desaveniencia con la lógica de HC, genera una ruptura que se mantiene por sobre el discurso de “todos somos 1”.

El diputado Sebastián Remezowski, del movimiento Honor Colorado, presentó el apoyo a su campaña como precandidato a la intendencia del senador Colym Soroka, uno de los exponentes de Actitud Republicana, movimiento disidente dentro del Partido Colorado. Querer desmarcarse de la grieta es entonces una estrategia política donde la principal causante de las derrotas fue la marcada diferencia entre estos espacios dentro del coloradismo.

No obstante, esta indefinición causó malestares propios dentro de las dirigencias. Entretanto, otro de los candidatos, el concejal Eduardo Florentín se presentó con el apoyo de dirigentes como Arnoldo Wiens, Mario Abdo Benítez, Juan Afara y Lilian Samaniego. De estos candidatos, ninguno optó por mostrarse abiertamente desde el movimiento Honor Colorado.

La estrategia es una clara respuesta al contexto de la región. Por en frente la apuesta es por Carlos Pereira (PLRA), hermano del actual gobernador de Itapúa. Pero también es una movida para desmarcarse de movimientos tradicionales, en una zona donde se evidenció una ruptura con el voto duro partidario, que le daría una virtual victoria a cualquier candidato colorado, en cualquiera de los treinta distritos. No es un dato menor de las últimas elecciones municipales, que en distritos donde más se potenciaron candidatos de Honor Colorado, hubo victorias de las Alianzas y el PLRA en Itapúa, como por ejemplo, en Fram, General Artigas, Natalio y San Juan del Paraná.

Más allá de los candidatos, las estrategias evocan una tendencia del elector que se aleja del voto duro, lo que es un gran vestigio de que cada vez los votantes son más conscientes del valor real del sufragio para sus comunidades.

