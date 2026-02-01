Tumor político en la Salud Pública

Un ejemplo claro y triste es el hecho de que politiqueros y seccionaleros se embanderan con la construcción de un Centro de Adicciones en el barrio Pacucuá, en el predio de una Subseccional Colorada que la ANR le “cedió” al Ministerio de Salud.

El 23 de diciembre de 2024, la ministra Teresa Barán, itapuense, firmó un convenio con el presidente de la ANR, Horacio Cartes, para la creación de una USF en el predio de la misma subseccional. El plan se frustró por publicaciones periodísticas sobre la obra, que pretendía financiar con recursos de todos los paraguayos en un predio partidario.

La última movida responde a la creación de un Centro de Atención Municipal, en el mismo barrio, impulsado por el gobernador Javier Pereira (liberal) y el intendente Luis Yd (Alianza). Antes, Pereira pidió la instalación de una USF, pero Barán trabó el proyecto porque quería, aparentemente, quedarse con ese rédito político, en un barrio clave en materia de votos, con cerca de 10.000 habitantes en su área de influencia. Un detalle no menor es que el presidente de la seccional principal de Encarnación, Sebastián Remezowski (ANR-HC), e impulsor del proyecto de la USF “colorada”, es precandidato a la Intendencia por el coloradismo.

Al final, Yd y Pereira crearon un Centro de Atención, dependiente del Hospital Pediátrico Municipal, ante la falta de compromiso de Barán por promover la atención sanitaria en este barrio, si no es con un rédito para su movimiento político.

Barán y la ANR modificaron su convenio el 5 de junio de 2025 para construir un “Centro Comunitario” en la misma subseccional. El mensaje es claro: el acceso a la salud está condicionado a la voluntad de los politiqueros de turno.

La ministra, servil a los intereses mezquinos, consiguió G. 1.700 millones de la EBY para el centro comunitario en la subseccional. Al parecer su fanatismo no le permite ver que el local de la USF de Jesús de Tavarangüé está con peligro de derrumbe y que los de San Cosme y Damián, y San Pedro del Paraná, son precarias construcciones de madera. Aunque son comunidades que, probablemente, por la cantidad de potenciales electores, no seducen a los politiqueros de turno.

