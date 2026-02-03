Más coordinación, más vidas: la agenda posible frente al cáncer en la región

En América Latina y el Caribe, esa transformación avanza, aunque a ritmos distintos entre países. Para dimensionarlo: en 2022 la región registró alrededor de 1,55 millones de nuevos casos y 749.000 muertes por cáncer. ¹ Son números enormes, y detrás de cada cifra hay una historia, una familia y un equipo de salud tratando de hacer lo imposible con lo posible. Y esa realidad exige respuestas a la altura: convivimos con avances clínicos acelerados, sistemas de salud que sostienen una demanda creciente y desafíos logísticos, financieros y de infraestructura que ningún actor puede resolver solo.

La pregunta no es solo qué más podemos hacer, sino qué podemos hacer mejor, juntos. El cáncer no se enfrenta con una única “bala de plata”, sino con una cadena de decisiones que, cuando se coordina, multiplica la posibilidad de llegar a tiempo. En esa cadena, el tiempo importa. Y cada demora tiene consecuencias.

1) Prevenir y detectar temprano: la parte menos visible y más decisiva

Una parte importante de los cánceres puede evitarse reduciendo factores de riesgo y fortaleciendo la prevención y el tamizaje. ² Esto no es un mensaje individualista. Es salud pública: atención primaria fuerte; vacunación donde corresponde; programas de detección sostenidos y bien articulados; y derivación ágil cuando aparece una alarma. Prevenir no es solo decir “hay que cuidarse”. Es construir condiciones para que cuidarse sea posible.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Muchos países ya cuentan con lineamientos y equipos comprometidos. La diferencia suele estar en la continuidad, la coordinación entre niveles y la capacidad de llegar a quienes hoy quedan fuera por distancia, información, falta de tiempo o barreras administrativas.

En cáncer, detectar antes no es solo “hacer más pruebas”: es asegurar que el recorrido del paciente sea claro, rápido y sin interrupciones. Porque el diagnóstico temprano no sirve si después el camino se corta.

2) Tratar a tiempo: acceso es recorrido completo, no un solo componente

En oncología, “acceso” no significa únicamente que una terapia exista. Significa que la persona pueda entrar al circuito diagnóstico, confirmar su patología, llegar al especialista, iniciar el tratamiento y sostenerlo. En ese recorrido influyen la capacidad instalada, la disponibilidad de servicios, los tiempos de evaluación y compra, y la necesidad de priorizar con criterios transparentes y sostenibles.

Aquí la colaboración se vuelve decisiva. Modelos que integren evidencia, evaluación de tecnologías sanitarias, compras más eficientes, acuerdos basados en resultados cuando correspondan y cooperación regional para compartir aprendizajes pueden sonar técnicos, pero son justamente las herramientas que permiten avanzar en equidad sin comprometer la sostenibilidad del sistema.

Lo técnico, en este caso, es profundamente humano: define si una vida se salva.

3) Evidencia local y acceso a innovación: dos caminos que se necesitan

América Latina no puede depender únicamente de evidencia generada fuera. No por preferencia, sino por precisión: nuestros contextos clínicos, comorbilidades, tiempos de consulta y capacidades hospitalarias no son idénticos a los de otros entornos. Fortalecer registros, investigación clínica, estudios de práctica real y redes colaborativas permite decidir mejor, adaptar guías y orientar recursos con más impacto.

Al mismo tiempo, sería un error plantear esto como una disyuntiva: la innovación terapéutica salva vidas cuando llega a tiempo. Y cada vez más, innovar también es avanzar hacia tratamientos personalizados, junto con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para apoyar el diagnóstico y la estimación de factores pronósticos.

Por eso es relevante que existan alianzas que aceleren la disponibilidad de tratamientos de primera línea en la región, acompañadas de evaluación rigurosa, educación médica continua y mecanismos que faciliten su implementación en la práctica cotidiana. Innovar no es solo incorporar lo nuevo: es garantizar que lo nuevo se pueda usar bien, donde haga falta, y cuando haga falta.

Además, hay una idea que vale defender: invertir en talento joven es construir capacidad sanitaria de largo plazo. Cuando un residente aprende a investigar bien, a preguntar bien y a medir bien, el sistema gana una competencia que se queda y se multiplica. Y eso también es acceso: acceso a conocimiento, a calidad, a futuro.

Por eso es valioso que crezcan iniciativas regionales que impulsen la formación y la investigación en oncología clínica desde etapas tempranas. Un ejemplo es el Desafío Científico Regional de Adium, dirigido a médicos residentes de oncología en distintos países de la región, enfocado en tumores sólidos y con evaluación académica de trabajos en formato abstract y póster.

La mecánica importa menos que el concepto: crear incentivos para que la curiosidad científica se traduzca en evidencia aplicable, y para que las nuevas generaciones construyan redes entre países, compartiendo metodologías, hallazgos y buenas prácticas.

Porque cuando los equipos se conectan, el aprendizaje se acelera. Y cuando el aprendizaje se acelera, las brechas se achican.

Lo que falta no es esperanza: es coordinación. Si tuviera que resumir qué más podemos hacer frente al cáncer en una frase, sería esta: coordinar lo que ya sabemos que funciona y sostenerlo en el tiempo.

Prevenir y detectar antes. Tratar con oportunidad y continuidad. Producir evidencia local. Y asegurar cuidados paliativos y control del dolor como estándar de calidad, porque no se trata solo de vivir más, se trata de vivir mejor.

Milstein tenía razón: el conocimiento se multiplica cuando se comparte. Pero en cáncer, esa multiplicación ocurre cuando el conocimiento se convierte en acción coordinada. Y esa coordinación se construye con decisiones consistentes, reglas claras, inversión sostenida y colaboración entre sectores.

La innovación seguirá avanzando —eso es lo esperable y lo deseable—. La pregunta es si la región avanzará con ella, asegurando que ese progreso llegue a más personas, de manera oportuna y sostenible.

Referencias

* César Milstein: químico y biólogo molecular, honrado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1984 por sus investigaciones sobre los anticuerpos monoclonales, concepto clave para el desarrollo de tratamientos efectivos para el tratamiento ante el cáncer.

*Líder del Área de Oncología, Adium Latinoamérica.