Política y amor al poder

Ahora pululan como hongos, los pre candidatos a concejales e intendentes. Salen como hormigas antes de la lluvia. Uno no entiende cual es la razón por la que sucede este fenómeno de fascinación por llegar a ser concejal o intendente. Es que la cosa es muy simple.

Comienzan por ser líderes en colegios y universidades o comisiones vecinales. Luego se postulan para concejales y ya nadie les detiene. El poder es un afrodisíaco muy potente. Nadie quiere regresar de ese viaje increíble. Es demasiado el apetito qué genera estar sentado en un despacho donde te adulan con mucha hipocresía y te ofrecen coimas y sobres mágicos. Sea como sea, buscarán estar cerca para pedir un trabajito o un beneficio.

Benjamín Fernández Bogado, escribió en un libro que nosotros somos el país más mendigo y pordiosero del planeta.

Si. Por eso nomas estos ladrones y sin vergüenzas qué son muchas de nuestras autoridades. La mayoría, no todas, permanecen hace años y se vuelven multi archi mega millonarios. Muchos no tenían ni para sus pasajes y hoy no saben lo que tienen. Una fortuna incalculable. Difícil de demostrar su origen. Pasa que en la política es donde más oportunidad hay de ser un mendigo de la calle y convertirse en jeque árabe petrolero.

Todos los políticos son millonarios. Yo no conozco uno que sea pobre. Tienen terrenos, propiedades, residencias fastuosas, negocios, empresas, medios de comunicación, autos lujosos, hoteles, moteles, restaurantes, casas de cambios, cadenas de farmacias y supermercados. Casa quinta, casa en playas de Brasil, Acapulco, Punta del Este, Punta cana y todas las puntas qué te puedas imaginar. Estos parásitos qué viven de nuestros impuestos, viven como reyes y emperadores. Viajan en primera clase, van a París a comprar sus ropas y también lencería finas para sus amantes, que pueden ser hombres o mujeres. Tienen aviones privados y hacen fiestas carísimas. Bueno, que tengan todo lo que tengan si es fruto de su esfuerzo y hacen algo por el bien del Paraguay. Pasa que no vemos resultados a favor de la ciudadanía y eso lo que nos duele. Nos volvemos impotentes e indignados. Total impunidad para los satrapas y bandidos.

Por eso reprobamos esta forma de hacer política o mejor dicho politiquería barata.

Ojalá los jóvenes que abrazan la causa de iniciarse en esta tarea lo hagan con vocación y con corazón. Ojalá no lo hagan solo por la plata o el amor al poder, al dinero fácil, a los lujos y la adulonería falsa. Yo le instó a que se dediquen a este arte maravilloso para hacer prosperar a todos sus compatriotas. A salir de la pobreza extrema y la ignorancia qué atrasa mil años. Les exhorto a que ganen su dinero honradamente y rechacen de plano todo lo que esta mal. Esta mal robar, esta mal negociar bajo las mesas, esta mal recibir sobres de los amigos, esta mal llenar de parientes los entes públicos. Todo eso está mal.

Trabajen chicos por un nuevo Paraguay. Por una educación excelente para todos con una mentalidad renovada. Por hospitales que valgan la pena. Por la seguridad y por dar trabajos dignos y jubilaciones justas para quienes trabajaron toda su vida con el fin de vivir una vejez tranquila. Eso se llama patriotismo que es el amor a la patria.

Ojalá se recupere ese espíritu de buscar el bien común o no llenar el bolsillo particular. Pésimo y horrible mensaje dejan estos personajes que se enriquecieron a costilla del pueblo. Prostituyeron la verdadera esencia de la política que es servir a los demás y no servirse de los demás. Ojalá las nuevas generaciones cambien totalmente el concepto y la práctica nefasta de esta gente que ya esta mejor, vaya uno a saber con que mafias y delincuencias.