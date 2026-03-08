Calles rotas y prioridades políticas

Sin embargo, quienes transitan por estas arterias se encuentran con baches, pavimento deteriorado y obras que, lejos de resolver los problemas, generan nuevos cuestionamientos.

En San Lorenzo, los reclamos surgieron a raíz de los trabajos de readecuación de veredas en el microcentro. Conductores y comerciantes cuestionan que, mientras las calles presentan un avanzado desgaste, la prioridad municipal esté puesta en intervenir veredas en zonas donde el tránsito ya es complejo.

Otra arteria importante que nunca se soluciona es la Avda. Avelino Martínez. Según un anuncio hecho por la cartera del Estado, el 25 julio del año pasado el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) abrió los sobres de las ofertas que recepcionó ese mismo día. Sin embargo, hasta la fecha no se han hecho ningún tipo de trabajo en los 6 km de pavimento que conectan la ciudad de San Lorenzo con la ruta PY 01 en zona de Ñemby.

La situación en Fernando de la Mora no es menos preocupante. Los fernandinos constantemente denuncian calles con enormes baches, pérdida de aguas servidas y pavimento en estado crítico en distintos barrios.

Para quienes utilizan estas vías a diario, el problema no es solo la incomodidad del trayecto, sino también el riesgo constante de accidentes y los daños que sufren los vehículos.

El contexto político tampoco pasa desapercibido. San Lorenzo es administrada por el intendente Felipe Salomón (ANR-HC), quien busca su reelección en el cargo. En Fernando de la Mora, el intendente Alcides Riveros (PLRA) se encuentra enfocado en su candidatura a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico.

En ambos casos, las ciudades parecen transitar un período en el que la agenda política compite con las necesidades básicas de gestión. Todos queremos vivir en una ciudad ordenada e inclusiva, pero el interés es más partidario que trabajar por y para la comunidad.

Mientras las campañas avanzan y los discursos se multiplican, el mal estado de las calles sigue afectando a miles de trabajadores, estudiantes y comerciantes que dependen diariamente de estos caminos.

lucia.gonzalez@abc.com.py