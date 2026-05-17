Pak de metal

O quizá sí, le debo muchísimo. Junto a un puñado de poquísimos fiscales del Ministerio Público del Paraguay, Pak es el que hace que siga creyendo en la Fiscalía. Cuando hay allanamientos, la presencia de ese hombrecito de traje, parco, serio, siempre mudo, nos trae garantías de una pulcra investigación y honorabilidad.

Junto a otros hombres y mujeres, Pak ha sido el rostro de una de las operaciones contra el crimen organizado más grandes que tuvo nuestro país: A Ultranza Py. Terminó con un rosario de imputaciones, investigados y presos. Con varios otros arrancó indagaciones que años después están culminando con condenas.

Lo que el país le felicitó, el poder más podrido del Paraguay lo castigó.

Ese poder putrefacto donde se compran títulos, se fabrican abogados y algunos ‘grandes’ señores del Derecho hacen negocios con jueces y sentencias. El poder que permitió sobreseer a Hernan Rivas, un analfabeto jurídico que fue integrante y presidente del Jurado de Enjuiciamiento -sí, ese mismo- acaba de darle UN voto a Pak para ser juez. UN voto que retrata la degradación judicial. El voto del ministro de la Corte Luis María Benitez Riera se quedó solo de testimonio ante la historia de que esto no fue un error. Fue deliberado, fríamente premeditado.

El Fiscal que consiguió SIETE votos para ser juez es Aldo “Canta Cincuenta” Cantero. De Cantero conocemos denuncias de violencia doméstica, mención a su reputación en charlas de audios del JEM, y las denuncias de cómo manejó en minutos varios expedientes del poder, recibió órdenes de abogados y dinamitó la credibilidad institucional.

No sorprenden pero igual revuelven tripas quienes votaron por Cantero. Sus antecedentes explican los votos de Gerardo Bobadilla (presidente del Consejo de la Magistratura), Alicia Pucheta (representante del Ejecutivo), Enrique Berni (representante de abogados), Edgar López (senador), César Ruffinelli (universidades privadas), Gustavo Miranda (universidades nacionales) y Édgar Olmedo (diputado).

Pasé una mañana buscando la biografía de Deny. Graduado con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, magister en ciencias penales, doctorando, entrenamientos en el extranjero, egresado de la Escuela Judicial. Es difícil dimensionar lo que estará pasando por la mente del Fiscal Pak ahora mismo, la frustración, el desencanto. Solo decirle que de las cosas que encontré, hay algo “sacro” que quiero recordarle que usó un amigo suyo para describirlo: en una era sin concesiones, su garganta fue siempre trueno y sentencia. “Forjado en metal, templado en fuego”. Alguien así no se rinde.

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