Sicariato digital desde Presidencia

Eso sí. Jamás –JAMÁS– pensé que venía desde el pulmón presidencial, hombres y mujeres de la médula del presidente de la República, Santiago Peña, financiados con nuestro dinero. NUNCA se me pasó por la cabeza.

Estos “profesionales” cometieron la torpeza de atacarnos y simultáneamente promocionar programas gubernamentales como Che Róga Porã, Hambre Cero o Sumar. Además de retorcidos, torpes. Era la crema y nata de la comunicación presidencial en distintas plataformas dinamitando credibilidades. Atacaron sin piedad políticos, comunicadores, dueños de medios. Y por lo que ahora se está cerrando, hacían también alguna que otra campaña extra pulverizando honorabilidades en nombre de algunos poderosos, como el gravísimo caso de Christian Chena, atacado inmisericordemente.

Santiago Peña volvió a mentir hace un par de días. Dijo que Juan “Jimmy” Villaverde, el pato de la boda que están por sacrificar, era solo un “militante”; un audio del presidente de mayo de 2023 lo desmiente: decía que le manejaba redes y sería parte de su equipo.

Usando el mismo cinismo narrativo, ahora sabemos que este “militante” pasó frente a Mburuvicha Róga. Lo “convidaron” a pasar, y junto a una decena de otros perfiles entre quienes estaban directivos y otros funcionarios de menor rango, se sacó una foto para su credencial presidencial. Se sacó al mes siguiente que el director general de comunicación presidencial, la directora de comunicación presidencial, junto con el fotógrafo, asistente y chofer presidencial. Sabemos el día, la hora, la cámara usada y hasta las lentes, una información que está disponible por si alguien de la Fiscalía quiera tropezarse con este escándalo antes que los devore como los tragó el caso Hernán Rivas.

Octubre de 2024 fue escandaloso. Desde algunas páginas como Despierta Paraguay, el 16 de ese mes atacaron sin piedad a la Directora de ABC Color por nuestras publicaciones sobre los fondos de IPS a Ueno: según registros, Peña tenía aún acciones en el grupo y era un feroz conflicto de intereses. El 17 Santiago Peña fue a Miami a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a firmar la Declaración de Chapultepec, un pacto de respeto a la libertad de prensa. Días siguientes continuaron los ataques y el 24 de ese mismo octubre, 7 días después de la hipocresía presidencial, Santiago Peña atacó verbalmente a nuestro compañero Claudio Genes por preguntar sobre los fondos de IPS en Ueno.

Mirar atrás muestra un patrón que puede arrastrar a Santiago Peña. Han borrado todas las páginas, desaparecieron un montón de perfiles mientras se disparan de un bando hacia el otro. Esto recién ha empezado.

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