¿Que oposición?

Ahora bien, el discurso debe definir previamente hechos claros y concretos que deben entenderse, para verificar si realmente hay chances de unidad ganadora.

1- El Partido Liberal Radical Auténtico sigue siendo la mayor fuerza política opositora en el Paraguay, de lejos, de muy lejos y la única que cuenta con estructura en todo el país-. Lleva esto a concluir que debe ser la fuerza que lidere y construya la unidad opositora, no existe otro organismo con la fuerza y capacidad necesaria para tal efecto.

2.- Resulta desalentador que el discurso de algunos dirigentes liberales siga siendo el mismo desde 1989: ”…. somos la segunda fuerza política, necesariamente debemos encabezar cualquier alianza…”. Debería cambiar este discurso y dirigirse hacia el coloradismo, compararse y confrontar con el coloradismo, no con las demás pequeñas fuerzas opositoras. Deberían definir primero su objetivo fundamental: seguir siendo la mayor fuerza opositora (que lo es desde 1937) o capturar el poder político nacional en el 2028.

3.- Recordamos aquí la inteligencia, valentía y lucidez del denador Blas Llano que en el 2008, empeñando todo su liderazgo y carisma, logró que el liberalismo, en reñida y candente convención, donde votaron más de 1.000 convencionales, por apenas 18 votos, PLRA, apoyara la candidatura de Fernando Lugo. Resultado: ¡la primera victoria opositora en una elección presidencial desde 1928!

4. En 2008 hubo no una, sino varias candidaturas opositoras. Así Lugo, Oviedo, Fadul y otros compitieron fuerte contra la ANR! Y recordemos que Oviedo se llevó más de 300.000 votos, colorados en su mayoría. A que viene entonces tanto insistir en “la oposición”,?, cuando evidentemente lo que existe son “las oposiciones”.-

5.- Los “partidos pequeños” ya han demostrado su vocación aliancista: Laíno- C. Filizzola, Alegre- R. Filizzola, Alegre-Rubín, Alegre- Nuñez. Mientras, se inicia esta etapa con declaraciones que exigen que “descabalguen” candidatos de Yo Creo y otros en beneficio del candidato liberal en algunos municipios. El mismo discurso de la vocación derrotista, pensando que pasa porque el “ tercerista” renuncie en favor del segundo y no en ganar con votos a la ANR. En todo caso, esto debe conseguirse persuadiendo, no amenazando.

6. Decir que Cartes gana solo por dinero, es una falacia insostenible. En el 2013 la “oposición” compitió teniendo a su cargo Yacyretá, Itaipú, Obras Publicas, (instituciones con mucho más dinero que Cartes), etc, y aún así perdió, y grande, grande. Debemos terminar por entender que estamos ante un liderazgo sólido, con dinero es cierto, pero también con carisma y genuino apoyo popular.

7.- ¿Qué oposición? No existe una “oposición”, existen varias “oposiciones”, varios liderazgos que compiten y otros que están muy cerca del cartismo, pregonando oposición. Resulta muy difícil concebir una alianza entre Cubas y Kattya, Cubas y Prieto o PLRA-Cubas. Sería una monumental pérdida de tiempo insistir con imposibles, más aún cuando el oficialismo ya tiene candidato a Presidente.

Tal vez, tal vez, el camino pase por una compulsa a padrón abierto, como ya lo vienen planteando algunos importantes dirigentes.