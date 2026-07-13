Humano aumentado o humano disminuido: el dilema que la inteligencia artificial impone al liderazgo

Durante dos años repetimos el mismo error: confundimos la adopción con la ventaja. Los números desarman la ilusión. Según el State of AI de McKinsey, cerca del 72% de las organizaciones ya usa IA generativa en al menos una función, pero apenas alrededor del 1% alcanzó un despliegue maduro. Esa es la deuda estructural en estado puro, crecer y adoptar sin coordinación ni gobierno: la factura llega cuando menos margen te queda. El 75% prioriza; el 25% captura valor. La diferencia nunca fue el modelo. Fue la arquitectura de decisión.

Ahí aparece el primer punto ciego del liderazgo: creer que incorporar IA es lo mismo que cambiar la forma en que la organización toma decisiones. No lo es. Una empresa puede tener copilotos, agentes, dashboards y modelos generativos en todas sus áreas y, aun así, seguir operando con la misma fragmentación de siempre: datos que no conversan, incentivos que se contradicen, decisiones sin dueño y métricas que premian la actividad pero no el criterio. La IA no convierte una organización descoordinada en inteligente; la vuelve más veloz, más opaca y más difícil de corregir. Por eso la verdadera madurez no se mide por cuántas herramientas se adoptaron, sino por cuántas decisiones críticas fueron rediseñadas con propósito, trazabilidad, responsabilidad y capacidad de reversión.

El espejo moral: la IA no crea la crisis del criterio, la escala

Lo vengo diciendo en las empresas: la IA no reemplaza al líder, sino que lo expone. Funciona como un espejo moral que amplifica claridad si hay propósito, sesgo si hay prejuicio, daño si no hay responsabilidad.

Si una organización no sabe qué quiere proteger ni qué no debe delegar, la IA no la vuelve más inteligente: la vuelve más rápida en sus errores. Por eso no sorprende que el 47% de las organizaciones ya haya sufrido al menos una consecuencia negativa derivada de la IA generativa. No es un problema técnico. Es ausencia de gobierno.

La encíclica Magnifica Humanitas de León XIV (Vaticano, 15 de mayo de 2026) le pone nombre al fondo del asunto al advertir, citando a Guardini, que «el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto».

Marca la línea roja que ningún algoritmo debería cruzar: la dignidad de la persona, pero su dignidad ontológica, el valor que se tiene por existir, no por rendir, la que no se calcula ni se optimiza. El riesgo más profundo no es que la máquina piense como un humano; es que el humano empiece a operar como máquina: eficiente, predecible, sin pausa moral.

Desarmar no es frenar: ponerle kernel y guardrails

León XIV usa un verbo que me quedó grabado: hay que «desarmar» la IA, no rechazarla, sino sustraerla de la lógica de dominio y hacerla discutible, refutable, auditable. En mi idioma, eso es ponerle kernel y guardrails.

El kernel moral es el acuerdo mínimo ejecutable sobre qué es “no negociable”: qué decisiones son técnicas, cuáles estratégicas y cuáles profundamente humanas. Los guardrails, por su parte, son las barandas de gobierno: límites, umbrales, trazabilidad, derecho a apelación y kill-switch. Sin un kernel moral, la IA es velocidad sin dirección.

Por eso el directorio no puede limitarse a preguntar “qué estamos haciendo con IA”. La pregunta correcta es mucho más incómoda: qué decisiones estamos dispuestos a delegar, cuáles sólo podemos aumentar y cuáles nunca deberíamos automatizar. Ahí se separa el humano aumentado del humano disminuido. El primero usa la IA como armadura: amplifica la percepción, la velocidad de análisis y la capacidad de ejecución sin entregar el juicio. El segundo la usa como coartada: delega criterio, diluye responsabilidad y llama eficiencia a lo que, en realidad, es renuncia. Una organización madura debería tener su propio mapa de no delegación: empleo, crédito, reputación, pricing sensible, atención crítica, datos personales, riesgo reputacional y decisiones con impacto humano directo. Lo que no se nombra, se delega por default. Y lo que se delega sin gobierno, tarde o temprano vuelve como daño.

Y acá el dato que debería incomodar al directorio: según el State of AI in the Enterprise 2026 de Deloitte, apenas una de cada cinco compañías cuenta con un modelo maduro de gobernanza para agentes autónomos. Estamos delegando decisiones sin diseñar el semáforo humano. Eso no es liderazgo aumentado: es delegación opaca.

La frontera de esta etapa no es tecnológica, sino moral. El futuro va a ser tecnológico, eso ya está decidido. Lo que sigue abierto es si va a ser profundamente humano o no, pero esa decisión no la toma la máquina: la tomamos —o la evitamos— nosotros.

*Presidente eCommerce Institute y Co-founder VTEX.