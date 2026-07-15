Beneficiarios del IPS crecen 7,7% y superan el avance de titulares (6,1%)

La diferencia parece pequeña, pero merece atención. Por cada titular había aproximadamente 0,59 beneficiarios en junio de 2025 y 0,60 en junio de 2026. La previsional amplió la cobertura familiar a un ritmo superior al crecimiento de su base principal de cotizantes. Esto fortalece la función social del seguro, pero también plantea un desafío financiero: el aumento de las personas con derecho a prestaciones debe contar con un avance suficiente de los aportes, la recaudación y la capacidad de atención.

¿Cómo se compone el régimen de cotizaciones?

El IPS clasifica a los asegurados de acuerdo con las prestaciones a las que tienen acceso y con la modalidad de financiamiento correspondiente:

-Régimen General: comprende a los trabajadores que cotizan para acceder a las prestaciones de salud, jubilaciones y pensiones. Constituye el esquema integral del seguro social y abarca, principalmente, a trabajadores dependientes del sector privado y otros grupos incorporados por leyes específicas.

-Régimen Especial: reúne modalidades creadas para determinados grupos de asegurados, con tasas y prestaciones establecidas por normas particulares. En varios casos, la cotización permite acceder únicamente a la atención médica; otras modalidades especiales o voluntarias se orientan exclusivamente a jubilaciones y pensiones.

-Régimen No Contributivo: comprende coberturas que no se sustentan en una cotización laboral ordinaria. El IPS incluye en esta categoría a beneficiarios de pensiones, veteranos y herederos de la Guerra del Chaco, incorporados mediante disposiciones legales especiales.

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Dentro de la estructura descrita, el Régimen General concentró la mayor parte de los titulares. Pasó de 799.354 personas a 848.280 entre junio de 2025 y 2026, un incremento de 48.926 asegurados, equivalente al 6,1%. Su participación permaneció prácticamente estable: 77,5% en 2025 y 77,6% en 2026. La expansión del IPS continuó, por tanto, apoyada, principalmente, en el esquema ordinario de cotización.

El Régimen Especial aumentó de 226.126 a 239.582 personas, con 13.456 asegurados adicionales y una suba del 6,0%. Su participación se mantuvo cerca del 21,9% en ambos años. Este peso no es menor: más de uno de cada cinco titulares pertenece a modalidades con condiciones diferenciadas. La magnitud exige transparencia sobre las tasas aplicadas, las prestaciones reconocidas y el equilibrio financiero de cada grupo, debido a que las reglas especiales pueden generar diferencias importantes entre los aportes recibidos y las obligaciones asumidas.

El Régimen No Contributivo permaneció sin cambios en 5.553 personas. Su participación descendió de 0,54% a 0,51% por el crecimiento de los demás regímenes. La estabilidad exacta durante un año llama la atención y abre el interrogante sobre si la cobertura permaneció realmente inmóvil o si el registro no incorporó nuevos beneficiarios.

Finalmente, las cifras presentan a un IPS con mayor alcance, pero también con más responsabilidades. El crecimiento de 109.099 asegurados (pasó de 1.638.787 personas aseguradas a 1.747.886 de junio 2025 a 2026) constituye un avance en cobertura, aunque el crecimiento del padrón no basta para evaluar la solidez del sistema. Una mayor cantidad de asegurados también implica más demanda de consultas, medicamentos, estudios, camas, profesionales médicos y capacidad administrativa.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.