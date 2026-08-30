Desde el momento en que se informa de la enfermedad se inicia una “nueva vida” no solo para el o la paciente, sino para todo su entorno.

A principio del mes de agosto de 2026, conocí la historia de María José Colmán, una joven madre de dos niños, de 8 y 4 años que vive en el barrio Primavera de Concepción.

A ella le diagnosticaron el año pasado cáncer de pulmón y tuvo que mudarse al departamento Central para proseguir su tratamiento en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). El solo hecho de dejar su casa fue difícil, sus pequeños hijos la acompañaron.

Inició las sesiones de quimioterapia, pero su cuerpo no toleraba en tratamiento. Por ello tuvo que buscar opciones para que la enfermedad no avance, le indicaron un medicamento vía oral.

Esa medicina tiene un costo muy alto, más de 57 millones de guaraníes, precio que a María José y su familia le era imposible adquirir. Tuvo que recurrir a la justicia para que esta pueda ordenar al Ministerio de Salud a que le provea el costoso fármaco.

La resolución le fue favorable a finales del mes de junio de 2025, pero recién hace tres semanas le proveyeron del medicamento. Mientras esperaba que el Estado le comprara la medicina, el tumor crecía en sus pulmones que cada vez más se ponía débil.

Con la esperanza casi perdida volvió a Concepción, recurrió nuevamente al Hospital Día Oncológico ubicado en la capital del primer departamento. Allí nuevamente se sometió a sesiones de quimioterapia, con el riesgo de que su cuerpo no tolere, tenía 32 kilos.

Un día decidió hacer conocer su difícil historia, a través de los medios de comunicación, así fue que muchas personas empezaron a solidarizarse con ella.

Luego de esas publicaciones, finalmente, pudo recibir 6 cajas de Lorlatinib de 100 mg.

Luego de iniciar su medicación vía oral ha mejorado considerablemente, incluso subió de peso. Pero su vida sigue siendo difícil, no puede trabajar y precisa de dinero para garantizar su alimentación.

Para quienes deseen ayudarla pueden comunicarse al 0976 826 814.

En el país existen muchas personas como María José que deben sobrellevar no solo la enfermedad, además la falta de recursos para llevar condiciones de vida digna mientras luchan contra el cáncer.

¡¡¡Es realmente difícil!!!

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