Los fascistas me confirmaron

No sé por qué razón el material citado de “Ultima Hora” omite mencionar los conceptos de “compliance” y “debida diligencia” que Cano explicó muy detalladamente en las notas que se le hicieron antes del Congreso, una en ABC y otra en “Ultima Hora” el pasado 2 de julio y el 13 de agosto respectivamente.

Dice “Ultima Hora” del viernes 4 que “El Congreso puso sobre la mesa…el desafío de fortalecer las cadenas productivas paraguayas para responder a mercados que demandan cada vez mayores estándares”… “con…la incorporación del denominado triple impacto al modelo empresarial, mediante criterios sociales, ambientales y de buena gobernanza” (ESG)…“Cómo pueden…adaptarse y, por sobre todo, cómo generar confianza…afirmó Cano”. Todo bien mezclado entre grandilocuentes declaraciones sobre sostenibilidad.

Traducido: El desafío (“acción de desafiar. tr. Retar, provocar a singular combate, batalla o pelea. Sin.:…incitar…tr. Enfrentarse a las dificultades con decisión. tr. Dicho de una cosa: Competir, oponerse a otra. Sin…enfrentarse, encararse”) de incorporar (“tr. Unir una persona o una cosa a otra u otras para que haga un todo con ellas. Sin.: unir, añadir, agregar, integrar…prnl. Agregarse a otras personas para formar un cuerpo. Sin.: adherirse, afiliarse, ingresar”) el estándar ESG.

La incitación a incorporar el estándar ESG.

Detallé en una serie de artículos publicados aquí mismo lo que lo anterior significa (“El poder de las ong”, el 9 de agosto; “Policías del orden fascista”, el 16 de agosto; “Compliance y debida diligencia”, el 23 de agosto y “Globalistas al asalto”, el 30 de agosto. de 2026): 1. Imponer a las empresas paraguayas poder de policía para implementar el estándar ESG, 2. Hacerlo con fuerza de ley, 3. Establecer el principio totalitario de la responsabilidad penal colectiva, 4. Establecer el principio totalitario de la gobernanza corporativa y 5. Subordinar las políticas nacionales a los dictados del sistema globalista.

Esos cinco puntos se inscriben de lleno, plenamente, sin resquicios, en lo que Benito Mussolini sintetizó en “La Doctrina del Fascismo” (fascismo: “m. Movimiento político y social de carácter totalitario…que se caracterizaba por el corporativismo…m. Doctrina…de los movimientos políticos similares surgidos en otros países. m. Actitud autoritaria y antidemocrática…”).

Intenté desde julio entrevistar a Cristina Cano. Se negó. Pero el hecho de que no haya querido desbaratar mis cuestionamientos, y que no lo haya hecho en ninguna parte hasta donde tomé conocimiento, no modifica ni un ápice la situación ni su propósito de involucrar al gobierno en el plan, como se confirma con la presencia de los viceministros señalados.

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