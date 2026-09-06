Primer eslabón sin fármacos

Muchas de ellas se encuentran con escaso personal. Con suerte con un solo enfermero y un médico familiar, quienes hacen de administrativos, limpiadores y todo lo necesario para que un lugar así pueda funcionar.

De todas las USF construidas en la ciudad de San Lorenzo, solo por dar un ejemplo, ninguna tiene stock de medicamentos, pero esta no es la única necesidad.

El abandono de estos espacios obligó a muchos de los profesionales –que hoy se encuentran prestando servicio en el lugar– a recurrir a estrategias para que estos puestos puedan tener lo básico para funcionar.

La USF de Villa Industrial se encuentra actualmente sin medicamentos. Los vecinos, hartos de la situación, pidieron a la ministra de Salud, María Teresa Barán, la urgente intervención para la provisión de medicamentos.

No cuentan con servicios de recolección de basura. Los colaboradores del Ministerio de Salud deben llevar en bolsitas sus basuras para evitar que el lugar se convierta en un vertedero.

La USF Las Madres fue construida en el barrio Lérida de San Lorenzo, e igualmente se encuentra sin medicamentos. Para empeorar, tiene una deuda de G. 22.000.000 por consumo de energía eléctrica. En tanto, que por consumo de agua potable la deuda asciende a otros G. 600.000 que hasta ahora no fue pagada y ya tiene aviso de desconexión.

Otra es la USF de la Fortuna II, que además de no estar abastecida con medicamentos, está sin agua potable y sin energía eléctrica debido a que los fusibles del transformador se quemaron.

En paralelo, la deuda por el líquido vital en este lugar es de G. 621.920, y la deuda a la ANDE es G. 18.375.083 que aún no fue saldada por el Ministerio de Salud Pública.

En esta USF los funcionarios públicos se ven incluso obligados a juntar agua en botes de basura, y botellas descartables para utilizar en caso de emergencia.

La desidia en estos lugares expone la total falta de interés por parte de las autoridades que se jactan de abastecer estos espacios que, por lo general, sirven para descomprimir los hospitales y evitar así una sobrecarga en el sistema sanitario.

lucia.gonzalez@abc.com.py