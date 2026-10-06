- 09:30 h: audiencia con el ministro jefe del Gabinete Militar, Gral. Div. Alcides Lovera, en Mburuvicha Róga.
- 10:00 h: reunión con el director nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, en Mburuvicha Róga.
- 11:00 h: encuentro con el ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez, en Mburuvicha Róga.
- 16:00 h: reunión con el director general paraguayo de Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún, en Mburuvicha Róga.
- 17:00 h: audiencia con el ministro asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, en Mburuvicha Róga.
06 de octubre de 2026 a la - 07:30
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 6 de octubre
El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este martes una jornada de audiencias oficiales íntegramente en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga, donde mantendrá reuniones con jefes de gabinete, autoridades de contrataciones públicas, el director de la entidad binacional Itaipú y el asesor jurídico de la Presidencia.
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