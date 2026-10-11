Que no sea solo festejo

Como sucede en este tipo de situaciones, los comentarios fueron dispares. Mientras para algunos el hecho resulta bastante vergonzoso, atendiendo al cargo que desempeñará a partir de ahora, la gran mayoría lo tomó como algo jocoso, al tiempo de admirar a la mujer por sus afirmaciones.

Independientemente de estas críticas, positivas o negativas, creemos que su juventud le jugó una mala pasada a la nueva intendenta de esta capital departamental del Alto Paraguay, la primera mujer en llegar a ocupar este cargo, por lo que necesita redireccionar su rumbo de acción, atendiendo a que el distrito necesita de mucho trabajo positivo de parte de sus nuevas autoridades.

Camila, como todos la conocen, debe remangarse y comenzar a proyectar acciones reales y concretas que favorezcan a todo el distrito de Fuerte Olimpo y ayuden al desarrollo de sus pobladores, atendiendo las numerosas carencias sociales que a diario deben soportar.

La nueva jefa comunal, además de contar con la mayoría de los concejales de su mismo partido, también estamos seguros de que recibirá todo el respaldo de parte de la Gobernación, administrada por su pareja sentimental, el gobernador Arturo Méndez.

Este pedido de poder trabajar en serio y de manera honesta debe ser para todos los demás intendentes electos del Alto Paraguay, que llegan al cargo por primera vez y conocen las carencias y necesidades de sus respectivos distritos, como Bahía Negra, Carmelo Peralta, Puerto Casado y, por supuesto, Fuerte Olimpo.

Se debe tener una visión progresista y aprovechar que todos pertenecen al mismo partido de gobierno, es decir, la ANR, para trabajar unidos. Atrás deben quedar los malos ejemplos que dejan sus antecesores, quienes de forma permanente protagonizaban rencillas políticas. Esa forma de gobernar solo genera retraso y olvido para las poblaciones.

El Alto Paraguay necesita de sus autoridades locales y departamentales. Esa es la única manera de poder bailar y celebrar todos juntos, pero esta vez en el camino hacia el verdadero desarrollo.

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