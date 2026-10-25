Tiempos de que un chancho vuele

Hace bastante que se presagiaba el fin del cartismo, por una cuestión casi natural. En el Paraguay de la era “democrática” casi ningún liderazgo dura mucho más allá de 10 años.

Lo difícil era predecir las consecuencias. Uno hubiera pensado que con Cartes fuera del escenario político, todos los que se encumbraron bajos sus alas, caerían sin remedio, porque todos eran líderes inventados.

Por ahora (diría don Blas N. Riquelme), no está ocurriendo. Santiago Peña y Pedro Alliana se presentan como los nuevos conductores del barco, luego de que el patrón les arrojase el timón a sus cabezas.

La capacidad de ambos para manejar la cuestión está en duda, por el simple hecho de que, hasta hace poco, todo el poder estaba concentrado en Cartes.

El primer problema es el mismo que hizo explotar todo: designar un candidato a vicepresidente. Si elige a Marco Riquelme, como comentan que está decidido de antemano, habrá enojo de diputados y gobernadores, en particular estos últimos. No obstante, los tiene agarrados con los fondos de Hambre Cero.

Superado este escollo, deben armar las listas de diputados y senadores. Con seguridad, no podrá conformar a todos. Habrá quizás algunos o muchos que saltarán del barco.

Si llegan con vida a noviembre de 2027, deben ganar las internas, algo que ahora puede no parecer complicado pero, con todo lo que ocurrirá en el medio, es impredecible.

La disputa actual en el Partido Colorado tiene la particularidad de que es demasiado evidente una pelea de grupos económicos, no de liderazgos políticos. Por eso, la lógica que se manejará puede ser un tanto distinta.

Quienes gobiernan el país hasta ahora, dejaron tan en claro que les interesa su bienestar económico antes que cualquier otra cuestión, que deberán mentir de manera muy sofisticada durante la campaña electoral para que la mayoría de la ciudadanía los vuelva a votar. Como dice el dicho: es difícil engañar a todos al mismo tiempo, todo el tiempo.