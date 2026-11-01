Excusas del centralismo

El conflicto entre los organizadores de la fecha en Paraguay del Mundial de Rally (WRC) con los hoteleros de Itapúa explica una renovada disputa por la distribución de los beneficios que genera el evento. El jugoso negocio, más allá de lo meramente económico, es una oportunidad para el séptimo departamento para captar la atención de inversiones que, en consecuencia, pueden generar un impulso para el desarrollo.

Desde el Comité Organizador Local (COL) sostienen que parte del sector hotelero de Itapúa elevó excesivamente los precios durante el evento. Amenazaron con quitar la sede si no se “cuidan” esos detalles. Por su parte, el representante de los Hoteleros en Itapúa (Ashoit), Andy Sbardella, explicó que conversó con el CEO del Mundial de Rally, César Marsal, quien detalló que tuvieron conflictos con un hotel de Encarnación.

El cuestionamiento permanente a los precios del sector hotelero constituye el argumento elegido para instalar la idea de trasladar el evento. Esto en medio de presiones políticas que quieren posicionar a Cordillera como una posible sede.

“Quieren vender que el interior es caro, cuando en realidad no es así”, sostuvo. Puntualizó que el promedio de precios en temporada alta ronda los US$ 100, monto hasta de la mitad del promedio de hotelería en Ciudad del Este y Asunción.

Hay más de 7.000 camas disponibles y la ocupación anual no supera el 50%. La ocupación alcanzó el 100% durante el Mundial de Rally y las fiestas de fin de año en Encarnación, mientras que en el interior del departamento osciló entre el 70% y el 80%. En el 2026 hubo un crecimiento en la afluencia de público del WRC, siendo de 267.931, de los cuales más de 54.000 fueron extranjeros provenientes de 50 países. Entre los visitantes internacionales, el 45% vino por primera vez a Paraguay.

En contrapartida, el Gobierno nacional es el que menos aportó para el desarrollo de la región. Las promesas de regularización de las rutas locales, quedaron en promesas vacías. Entretanto, el sector privado invirtió en el crecimiento del 15% en hotelería y el 10% en gastronomía.

La posibilidad de trasladar parte de la infraestructura del evento fuera de Itapúa podría afectar el impacto económico logrado por el departamento. Sería un error debilitar una experiencia que demostró la capacidad del interior para organizar un acontecimiento mundial que generó oportunidades de inversión, empleo y desarrollo para todo el país.

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