Más allá del dinero: el costo psicológico de la crisis de Ueno Bank

La preocupación por los ahorros, disponer del propio dinero o cumplir compromisos puede generar angustia, irritabilidad, dificultades para dormir y concentrarse. Cuando miles de personas atraviesan esa preocupación al mismo tiempo, el malestar adquiere una dimensión colectiva: las noticias, los rumores y las experiencias compartidas pueden alimentar un clima de alarma que se retroalimenta.

¿Por qué nos afecta tanto? Porque el dinero no representa solamente un valor económico. Para muchas personas significa seguridad, autonomía y posibilidad de proyectar el futuro. Abraham Maslow incluyó la seguridad entre las necesidades humanas fundamentales. Cuando esa sensación se ve amenazada, es esperable que aparezcan respuestas de alerta y ansiedad. En algunas personas, el estrés intenso puede desencadenar crisis de pánico y síntomas físicos como palpitaciones, opresión en el pecho o falta de aire.

Pero el impacto no termina en quien tiene sus ahorros comprometidos. Vivimos conectados: formamos parte de familias, parejas y comunidades que se influyen mutuamente. Una familia que contaba con ese dinero para pagar una deuda, afrontar gastos o concretar un proyecto debe reorganizar sus planes. La preocupación puede trasladarse a la convivencia, generar discusiones o aumentar las tensiones de pareja.

También importa cómo responde cada integrante. Mientras uno busca información constantemente y necesita certezas, otro puede evitar hablar porque se siente desbordado. Si esas respuestas se interpretan como indiferencia o falta de compromiso, el problema económico puede convertirse en un conflicto vincular. Así funciona la retroalimentación: la angustia de uno afecta a los demás, sus reacciones aumentan la preocupación y el malestar vuelve a circular. A escala social, las conversaciones y las redes pueden amplificar ese circuito.

¿Qué podemos hacer? Informarnos por canales oficiales, limitar la exposición constante a noticias y no compartir datos sin verificar. En casa, hablar con honestidad, escuchar las preocupaciones y distinguir los hechos de los temores ayuda a decidir sin sumar alarma. Mantener las rutinas y pedir ayuda profesional si la angustia interfiere persistentemente en el sueño o la vida cotidiana es importante.

No se trata de pedir calma ni de minimizar una preocupación legítima. Una crisis económica también afecta la confianza, los vínculos y la sensación de seguridad. Cuando la incertidumbre se instala, no la atraviesa una cuenta bancaria: la atraviesan personas y familias enteras.

*Psicóloga. Registro Prof. N.º 14.530.