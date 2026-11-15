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Opinión
15 de noviembre de 2026 - 01:00

Esperanza vial sigue en terapia

La República atraviesa días turbulentos. El escándalo de Ueno Bank dejó de ser tan «ueno» para miles de ahorristas, que terminaron descubriendo que el banco no fue asaltado, sino que, según las denuncias, habría asaltado la tranquilidad y los ahorros de sus propios clientes.

Por Omar Acosta
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Un lobo vestido de oveja que dejó a miles de personas en la desesperación, sacudió el tablero político y terminó salpicando hasta la Presidencia de la República. De la inclusión financiera pasamos a la exclusión de la tranquilidad. ¡Qué buen negocio!

Mientras el país intenta acomodar las piezas del tablero político, Pedro Alliana asumió la Presidencia de la República y comenzaron los cambios en el gabinete. Entre ellos, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, donde asumió el cartista Juan Carlos «Empujoncito» Baruja, con la promesa de dar continuidad a los trabajos y las acciones de la institución. Pero surge una pregunta bastante sencilla: ¿cuáles acciones? ¿Las que se ven en los informes o las que la ciudadanía sigue esperando sobre el asfalto?

Se renuevan las autoridades, se cambian los nombres en los despachos, se acomodan los sillones y se anuncian nuevas etapas. Sin embargo, la esperanza vial de San Pedro continúa esperando su turno. La credibilidad de la ciudadanía hacia las autoridades bosteza bajo la sombra de tantas promesas incumplidas.

San Pedro atraviesa una de sus peores crisis viales. Las rutas pavimentadas están destruidas: la PY08, la PY22 y la PY11 parecen competir por ver cuál acumula más baches. Son verdaderos campos minados que provocan accidentes, incluso fatales, destruyen vehículos y convierten cada viaje en una aventura de alto riesgo.

El que se fue, Santiago Peña, prometió que íbamos a estar mejor. Sin embargo, el país terminó atravesando una crisis que nadie imaginaba y el exmandatario quedó involucrado en un escándalo que deberá esclarecerse ante la Justicia. Nos prometieron estar mejor y terminamos preguntándonos si todavía se puede estar peor.

Y, como si todo esto fuera poco, la política también nos regala sus curiosidades. El que alguna vez fue liberal, después colorado y ahora terminó expulsado de la ANR, parece haber agotado las opciones de su recorrido partidario. Ya no es liberal, ya no es colorado y, por lo visto, tampoco está liberado.

Mientras tanto, en San Pedro seguimos esperando. Esperando rutas, caminos, respuestas y autoridades que entiendan que gobernar no consiste solamente en ocupar un cargo, cortar cintas o anunciar proyectos.

omar.acosta@abc.com.py

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