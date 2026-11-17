Demasiadas sorpresas de golpe y porrazo… entre tantas, posiblemente la más increíble fue la falta de sinceridad de una persona que miraba al país entero a través de las cámaras, y en interminables discursos pontificaba sobre sus gestiones para apuntalar el crecimiento económico del Paraguay. De caradura y no macana estamos hablando.

Los hubo siempre, como los hay ahora, y conviven entre nosotros con mayor o menor soltura. A algunos ya les precede su fama, otros quedan al descubierto de repente y algunos más van por la vida disimulando bastante bien. Son esas personas a las que llamamos “caraduras”, por su descaro, falta absoluta de vergüenza y capacidad de aprovecharse de los demás. Agreguemos aquí que son genios pidiendo favores y eludiendo responsabilidades, y ni idea tienen de qué significa “remordimiento de conciencia”.

Lejos de pretender cualquier clasificación clínica psicológica, nos arriesgamos aquí a tratar de identificar a algunos de estos individuos considerando un poco cómo interactúan socialmente y la conducta que les caracteriza, y los lleva a operar de distintos modos:

El parásito, que vive a costa de los demás. Nunca tiene dinero encima, se “acopla” a planes o proyectos pagados por otros, pechea comida y bebida. También se le reconoce por pedir prestadas herramientas, la clave del wi-fi y se olvida olímpicamente de devolver lo prestado. Otra perlita: No es su costumbre corresponder los favores.

El caradura diplomático o encantador de serpientes: Pide las cosas con una sonrisa tan grande y trato amable que te deja descolocado. Usa la simpatía como herramienta de manipulación para darte pena o que te parezca mal decirle que no.

El maestro de la memoria selectiva: Es ese que se acuerda con lujo de detalle -y repite cada vez que puede- un favor insignificante que te hizo hace tres años, pero sufre de amnesia total y se olvida de los 5 que vos le hiciste.

El indignado: Es ese que cuando el pecheado se planta y le dice claramente que “no”, se enoja y ofende. Es hasta capaz de acusar al que le negó el favor de egoísta y mal amigo, y contar por allí una historia falseada.

El escurridizo: En el trabajo o grupo de amigos, desaparece justo cuando hay que aunar fuerzas, limpiar, hacer alguna tarea difícil o pagar la cuenta. Reaparece por arte de magia cuando el trabajo está hecho o la cuenta pagada.

El caradura cínico: Es ese que sabe perfectamente que está abusando, medio que reconoce luego entre risas o con naturalidad fingida, y ante el reclamo no muestra ni ápice de culpa o vergüenza.

Claro que habrá varios tipos más, uno más singular que el otro. Pero a este señor en particular, que tanto daño nos hizo y sigue haciendo, bien vale decirle “¡Ahora nde tova’atã!”.