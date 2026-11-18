Un estudio publicado el 4 de noviembre de 2026 en la revista científica Frontiers in Education ofrece una radiografía valiosa de esa cuestión. La investigación, desarrollada por autores y autoras con filiaciones en varias universidades privadas de Paraguay, encuestó a 558 estudiantes de Medicina del país en 2025. El objetivo fue conocer qué saben, qué piensan y qué están dispuestos a hacer frente a la inteligencia artificial.

Los resultados tienen una cara alentadora. El 92,1% de los participantes definió correctamente qué es la inteligencia artificial y el 76,9% coincide en que se trata de una herramienta que complementa al médico, pero no lo reemplaza. También se indagó sobre el temor que suele acompañar a innovaciones como estas. El 69,4% respondió que no la percibe como una amenaza para la profesión y el 84,9% que se siente cómodo con la idea de usarla en su práctica futura. Seis de cada diez creen, además, que mejorará la calidad de los diagnósticos.

Sin embargo, el dato más revelador está en la distancia entre el interés y la acción. Aunque el 85,3% de los estudiantes dice querer una formación específica en inteligencia artificial aplicada a la medicina, solo el 22,4% considera muy probable tomar un curso en los próximos doce meses. Apenas el 37,8% afirma haber utilizado alguna herramienta médica basada en esta tecnología, y poco más de la mitad se siente preparada para interactuar con ella. Casi la mitad, el 46,2%, teme además que pueda deshumanizar la atención.

Esa brecha dice algo importante. El interés existe, pero no se convierte por sí solo en aprendizaje. Si la formación en inteligencia artificial queda librada a la iniciativa individual, es probable que buena parte de los futuros médicos llegue al ejercicio profesional con nociones generales y poca práctica, en un terreno que exige sobre todo juicio clínico y responsabilidad ética. La tarea, por lo tanto, corresponde a las instituciones.

Los propios autores apuntan en esa dirección. En lugar de crear una asignatura aislada, recomiendan integrar contenidos de inteligencia artificial de manera transversal y progresiva en las materias que ya existen, con énfasis en las aplicaciones clínicas, el uso crítico y ético de las herramientas de IA generativa y las competencias digitales básicas. Proponen también alinear esas reformas con los marcos internacionales de competencias. Es un enfoque sensato, porque permite que un estudiante aprenda a evaluar un algoritmo de diagnóstico por imágenes en la misma cátedra en la que aprende a leer una radiografía.

El trabajo tiene limitaciones reconocidas por sus autores. La muestra no es probabilística, el cuestionario aún no fue validado psicométricamente y la mayoría de los participantes cursa los primeros años de la carrera. Por eso los autores sugieren investigaciones más amplias, estratificadas por año de estudio y con instrumentos validados internacionalmente, antes de tomar decisiones curriculares definitivas. Estas advertencias no le restan valor al trabajo. Más bien señalan por dónde debería seguir la investigación.

Hay otro aspecto del estudio que merece atención. Se trata de una investigación construida entre cuatro universidades que pusieron en común su trabajo en torno a una misma pregunta. Es la clase de colaboración que la educación médica paraguaya necesita multiplicar. Ninguna facultad, por sí sola, puede producir toda la evidencia que el país requiere para actualizar sus planes de estudio al ritmo de la tecnología.

Los estudiantes ya dieron su respuesta. Saben qué es la inteligencia artificial, la ven mayoritariamente como una aliada y quieren aprender a usarla. Ahora les toca a las universidades convertir ese interés en formación. Formar médicos que sepan cuándo confiar en un algoritmo y cuándo cuestionarlo no es un lujo tecnológico, sino una condición para la calidad de la atención que recibirán los pacientes en los próximos año. Esta es una agenda que las facultades pueden construir junto con el Ministerio de Salud Pública, donde muchos de estos egresados van a ejercer, y con la ANEAES, que fija los criterios de calidad de la carrera.”

* Director Ejecutivo de la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay (UFAMEP)