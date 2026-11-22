Avisábamos inmediatamente lo que iba ocurriendo. Denunciábamos apenas nos entregaban los documentos. La mansión de San Bernardino. Los sobres y bolsones de dinero en Mburuvicha Róga. Contamos cómo cambiaban las reglas para beneficiar a Ueno Bank. Mostrábamos cómo iban devorando las licitaciones del Estado. Demostramos cómo el Banco Central del Paraguay estaba preso. Denunciamos cómo se relajaban los marcos legales para favorecer al grupo empresarial vinculado al expresidente de la República.

Cuanto más denunciábamos, más Santiago Peña descargaba su furia sobre nosotros ante el aplauso de los lamebotas. Montaron con ayuda de ministros del MITIC una feroz campaña sucia. Los congresistas oficialistas abrían investigaciones bicamerales dirigidas, advertían con castigos y proponían una ley de terrorismo financiero que nos amenazaba con 10 años de cárcel. La Fiscalía hasta reabrió el caso Leoz solamente para imputar y acusar a medida al esposo de la directora de ABC.

En muchas conferencias de prensa, el expresidente terminaba atacando con furia descontrolada a nuestros compañeros. Los llegó a acusar de vínculos con el crimen organizado y que, nosotros los periodistas, que no tocamos dinero público, debíamos presentar declaraciones juradas de bienes. La Fiscalía cajoneaba las denuncias penales. La Seprelad permaneció en silencio cómplice con su jefe, el presidente. La DNIT no vio la enredadera de empresas. La Contraloría dijo que estaba bien la declaración jurada de bienes. Algunos ministros de la Corte tuvieron una reunión secreta con Santiago Peña.

Así se conjugó esta historia. Más denunciábamos, más atacaban, más silencio cómplice. Solo en nuestro diario, sin contar los otros medios colegas, hubo 140 publicaciones. No pueden decir que esto es fácil con el diario del día después: las denuncias se escribieron día a día, en tiempo real, apenas ocurrían.

Basta de mentirle a la gente. Un poco de autocrítica y pedir perdón al pueblo no les vendría mal. Hoy nos dicen que el agujero del banco podría llegar a 1.500 millones de dólares, ¿qué hicieron para evitarlo? Que Dios los procese y la patria los condene por lo que hicieron. Sobre todas las cosas, por lo que dejaron de hacer.

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