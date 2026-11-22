Los comentarios que acompañan a la foto son una explosión de enojo largamente contenido. Siempre a Peña le acompañó la sospecha de que su sonrisa de niño mimado escondía una maldad imprecisa. Era cuestión de tiempo para saberlo con exactitud. Y ese tiempo llegó con el estruendo de la caída de Ueno. Había sido que Peña era el proveedor del dinero público que el banco necesitaba para disimular que era banco.

Comenzó siendo una sospecha la intervención de Peña. La prensa independiente daba a conocer, con fuertes reparos, las modificaciones o la supresión de las estrictas normativas para el depósito del dinero público en los bancos. Claramente aparecía Ueno como el más beneficiado. A las críticas, Peña respondía con insultos y difamaciones. Era tanto su interés que siguió en el negocio a sabiendas de que la opinión pública comenzaba a moverse. En particular, los jubilados del IPS que alzaron la voz ante un evidente despojo de su dinero. Peña respondía con un remedo de contundencia: Será el mejor guardián de la plata de los jubilados. Y así fue, pero esa plata ya no era de los jubilados. Ueno se apropió de ella.

En el transcurso del juicio político, uno de los defensores, el doctor Preda, intentó justificar la inocencia de Peña con una inocentada: que el IPS y el Banco Central del Paraguay tienen sus propias autoridades y sus propios reglamentos. Por ello, el presidente de la República no puede entrometerse en esas ni otras instituciones. Técnicamente, si. ¿Pero no es el Ejecutivo el que nombra a las autoridades? ¿Y a quiénes elige? En el caso del Banco Central el Congreso tiene que dar su bendición. Con una mayoría cartista, el acuerdo vino fácil.

Para Santiago Peña todo fue fácil. Se dio la gran vida. Hizo 70 viajes al exterior con millonarios viáticos sin más resultado que codearse con otros presidentes sin ningún provecho para el país. En uno de esos viajes, siguiendo las órdenes de Donald Trump, firmó el documento que comprometía al Paraguay a luchar contra el crimen organizado. ¡Y él era el jefe en nuestro país del crimen organizado! Ningún acto criminal, en toda nuestra historia, tiene la dimensión del saqueo encabezado por Santiago Peña. Un saqueo tanto más criminal porque Peña permitió que la administración manejara un delirante que se hacía pasar por banquero. Y no cualquier banquero. Hacía pinta con una docena de automóviles de alta gama; tres aviones, un yate de lujo, tres estancias, una residencia principesca, y vaya uno a saber cuántas cosas más. Y todo eso sin poner un centavo de su bolsillo. No hacía falta. Para eso estaban los contribuyentes y los jubilados. También este delincuente y otros de su banco están donde deben estar: en la cárcel. Y que sea por muchos años.

Igualmente para Santiago Peña la vida regalada se acabó como esos momentos de gloria de tomar el avión, llenar los bolsillos con el dinero ajeno, pasearse por el mundo. Sepultadas están las ruidosas caravanas que anunciaban su desplazamiento a cualquier parte. De la peor manera se rompió la lapicera con la que firmaba las órdenes para que el dinero público alimente la codicia propia y ajena. Estos y otros placeres han de parecerle hoy un dulce sueño en su solitaria celda.

El dramaturgo español, Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) escribió “La vida es sueño” para recordarnos que la vida es fugaz, lo que parece importante y duradero puede terminar como un sueño; la vida ostentosa puede acabar en la miseria.

En estos versos resume su obra: “Qué es la vida? Un frenesí / Qué es la vida? Una ilusión / Una sombra, una ficción / Y el mayor bien es pequeño / Que toda la vida es sueño / Y los sueños, sueños son”

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