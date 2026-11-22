Lo que comenzó como una movilización de médicos residentes por reivindicaciones salariales, hoy se convirtió en una protesta que advierte sobre las consecuencias de desfinanciar una institución que sostiene una alta demanda de atención médica.

Una vez más los parlamentarios apuntan hacia el sector más vulnerable. Una población que no cuenta con seguros VIP, que no pueden costearse tratamientos costosos, y que van al hospital del pobre –como es conocido el Hospital de Clínicas–.

La reducción presupuestaria proyectada para el 2027 no solo pone en riesgo la posibilidad de concretar mejoras salariales, sino también la reducción de medicamentos, insumos, que ya venía adoleciendo este Hospital.

Con este castigo económico los proyectos de compras de nuevos equipamientos para las salas de cirugías, y recursos indispensables para el funcionamiento hospitalario quedan por el suelo.

El impacto, según los trabajadores, alcanzaría a unos 6.000 funcionarios, con una disminución de más de G. 1.300.000 en los ingresos de cada uno. Esto al menos a los funcionarios que ya han adquirido beneficios.

En este espectáculo, los médicos son los más rezagados, porque en julio de este año no lograron el depósito de la recategorización salarial, que fue un logro que consiguieron en el año 2024.

Ahora nuevamente salen a las calles para rogar la ejecución de una ley que ya fue aprobada, pero que los ladrones de guante blanco no observan como necesaria.

El problema trasciende, por tanto, el bolsillo de los trabajadores. Clínicas no es una dependencia administrativa cuya actividad pueda paralizarse sin consecuencias.

Allí acuden diariamente pacientes que buscan consultas, tratamientos, cirugías y respuestas ante enfermedades que, muchas veces, no pueden resolver en otros nosocomios.

Recortar recursos en un hospital de esta magnitud significa poner en discusión las condiciones en las que se sostendrá esa atención, en donde se discute la disponibilidad de los recursos materiales y también de las personas que prestan los servicios en las diferentes especialidades, que merecen vivir dignamente al igual que las autoridades de nuestro país.

lucia.gonzalez@abc.com.py