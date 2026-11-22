En las encuestas ningún dirigente (parlamentario, intendente, gobernador, etc) mide ni siquiera medianamente bien. Cualquiera que designen a dedo o como sea, tiene altas probabilidades de perder la interna el año que viene contra el candidato de la disidencia, cuyo representante más expectable es el exsenador y exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens.

Pongamos que el oficialismo pone a cualquier candidato a competir. Gana Wiens. Todos somos uno y todos van detrás del político pastor. El problema es que Wiens tampoco mide muy bien a nivel nacional y lo más probable es que pierda no solo contra el mejor posicionado, que es el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, que tiene bastante más del doble de intención de voto- sino que también perdería contra otros posibles candidatos de la oposición.

La gran dificultad para Prieto es que no cuenta con una estructura partidaria a nivel nacional para llevar a sus simpatizantes a votar y tampoco para cuidar que no le hagan trampa en las mesas de votación. Esto significa que necesita del PLRA, que sí tiene esa estructura.

Entre los simpatizantes liberales hay muchos que prefieren a Prieto y también hay un buen porcentaje de colorados que votarían al esteño.

Sin embargo, hay varios dirigentes importantes del PLRA que quieren a toda costa ser ellos candidatos a presidente para el 2028, ahora que el Partido Colorado está tan golpeado. Creen que es su gran oportunidad. Sin embargo, ninguno tienen tanto respaldo nacional como Prieto.

Está claro que los colorados jugarán a dividir para que haya dos o más candidatos importantes de la oposición. Ya hay conversaciones en ese sentido con algunos liberales.

Esa jugada nos les asegura a los colorados ganar, aunque si tendrían, por su estructura electoralista, más posibilidades.

La alternativa de que Prieto termine en la cárcel es complicada. En nuestro país casi nadie cree en la justicia, excepto cuando falla a favor de lo que uno considera que está bien. A esta altura, encarcelar a Prieto puede ser la entrada a una crisis social y política impredecible.

Sin embargo, algunos colorados no quieren perder el poder nuevamente, como en 2008 y es posible que estén dispuestos a hacer cualquier cosa.