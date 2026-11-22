La violencia de género en Itapúa representa una problemática estructural y persistente en la agenda pública del sur del país. Su abordaje exige mirar tanto las estadísticas de denuncias en instancias policiales y judiciales como la capacidad real de las instituciones locales para la prevención y el acompañamiento integral de las víctimas. Sin embargo, entre el registro formal y lo que ocurre diariamente en los barrios y compañías existe todavía una distancia profunda.

Los organismos especializados advierten sobre el subregistro en zonas rurales y comunidades alejadas de los centros urbanos, donde el aislamiento geográfico, la dependencia económica y el temor a represalias limitan el acceso temprano a la justicia. A esto se suma la incidencia de feminicidios y tentativas en la región, un escenario que mantiene en alerta permanente a los operadores judiciales y a las organizaciones de la sociedad civil. Cuando pedir ayuda implica recorrer kilómetros sin recursos ni garantías de protección, el silencio se transforma en una trampa difícil de romper.

La investigadora Gabriela Schvartzman detalló que, en una investigación realizada en departamentos del sur del país, se detectó que las estructuras de respuesta ante casos de violencia están diezmadas en el interior y carecen de todas las instancias necesarias para un trabajo coordinado e interinstitucional. Municipalidades sin Secretaría de la Mujer y Defensorías sin funcionarios son apenas algunos ejemplos de las precariedades institucionales que profundizan la brecha entre las mujeres y una reparación efectiva cuando atraviesan situaciones de violencia.

Los datos del Ministerio Público en el séptimo departamento exponen la magnitud de esta urgencia: se registraron 1.716 casos de violencia intrafamiliar, 2 casos de trata de personas, 4 de proxenetismo, 38 de estupro, 51 de violación y coacción sexual y 7 de acoso sexual. Cada uno de estos números confirma que no estamos frente a hechos aislados, sino ante una deuda institucional sostenida.

Enfrentar esta violencia sin tregua en Itapúa requiere abandonar los discursos reactivos y atacar de raíz la precariedad institucional en el interior. Dotar de presupuesto, personal capacitado y presencia efectiva a las secretarías municipales y defensorías en cada distrito no es una opción administrativa: es una obligación urgente para que denunciar deje de ser un acto solitario y se convierta en el inicio real de la protección y la justicia.

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