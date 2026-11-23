Estos días están siendo tremendos, aunque a muchos de nosotros nos gustaría que las cosas fueran más rápidas y tuvieran verdadera onda expansiva. Es como si solo el más malo de la clase y el más sonso fueran atrapados en este polibandi guaraní. Estamos dentro de la historia más inverosímil. Si viésemos en ficción esto que está pasando hoy en Paraguay, diríamos que es imposible construir un entramado tan complejo de astucia malévola y desquiciada.

Lo que no deja de sorprenderme es el hambre. No de los que miramos desde aquí. Me refiero a los que están siempre turnándose: un picoteo aquí, otro poco allá. Bueno, decir un poco es ser muy generoso. El hermano, la prima, el chuli. Desde que soy chica veo los mismos nombres dando vueltas en el prestigioso andamio guaraní. ¿Será que no hay otra gente a quién convocar?

Me acuerdo de mi época de licitaciones. No sabés el trabajo que da completar un pliego, juntar los requerimientos, llenar el expediente. Sabías que estabas haciendo eso al santo cohete, pero lo hacías, soñando con poder ser parte vos también de alguna acción para mejorar el país. Pero no: una cláusula traída de los pelos te terminaba descalificando y, así, de vuelta, veías pasar frente a vos la misma película.

No pasa eso solo en esta esfera. Esto de hacer circular el rebaño es como la humedad: se va contagiando de pared a pared.

Ando medio solitaria últimamente, por lo que mi mayor acto comunicacional son los veinte minutos con el Uber de la mañana. El otro día, hablando de todo esto que se está destapando, el conductor me dijo:

«El namber uan tenía todo lo que cualquier persona hubiese querido, y aun así no le fue suficiente. Me pregunto por qué, ¿qué más quería? ¿Por qué nos hizo esto? Uno nace desnudo, sin nada, y muere también así. ¿Será que esa gente cree que puede llevarse algo al morir? Bueno, tal vez yo hablo así porque soy pobre. Ya llegaste, señora. 22.000 es».

Qué querés que te diga.

Te quiero. Nos hablamos la próxima semana.