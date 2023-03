“En el país hay muchos talentos; quiero crecer como artista”

¿Qué se siente al pisar un escenario? Muchas personas nunca experimentaron la sensación de presentar una obra ante el público; la joven actriz Camila Rivas comenta su labor en el área. “Es una mezcla de emociones, es algo que no querés que termine; también lo que pasa antes de entrar al escenario es que se sienten los nervios, la ansiedad, la felicidad, ese cosquilleo en la panza, muchas cosas juntas”, afirma la joven.

Claramente, detrás de una obra teatral, existen horas y horas de práctica incansable, hasta que se llegue a lo más cercano a la perfección. "Los ensayos se desarrollan muy bien, lo bueno es que todos somos responsables y disfrutamos mucho de la obra. Hay un buen ambiente siempre y así da gusto trabajar", aclara Camila.

Además del teatro, la joven encuentra su pasión en otras áreas del arte. "Ahora va a ser mi tercer año en la actuación, además de eso también soy bailarina, toda mi vida bailé. Siempre me gusto el teatro, pero no me daba el tiempo porque me dedique al baile, mi sueño siempre fue convertirme en una gran artista", comenta.

Este viernes 28 y el sábado 29, en la Alianza Francesa, Camila Rivas, junto a un elenco de jóvenes actores dirigidos por Jorge Fernández, presentarán la obra teatral titulada "Cuatro corazones con freno y marcha atrás". La historia se trata de seis personas que ingieren una pócima que las vuelve inmortales, pero en lugar de brindarles la felicidad que buscaban, terminan sumidos en una enorme desesperación.

Mañana es la primera función y la actriz se siente muy emocionada y con ganas de que llegue el momento. "Siento un poco de nervios, lo que mas tengo es ansiedad; ya nos habíamos presentado anteriormente, pero estar en un teatro tan grande te trabaja un poco más", asegura.

Pero el camino no queda ahí, hay mucho futuro por delante y la artista tiene ganas de seguir cumpliendo más objetivos. "Espero crecer como artista y que el país tenga muchas más oportunidades para el arte, porque hay mucho talento que no explota. A los jóvenes que quieren dedicarse al arte, puedo decirles que tengan oídos sordos a los que le tiran malas energías, procuren rodearse de buenas vibras siempre, nunca dejen de soñar y luchar por alcanzar sus metas; va a ser difícil y sacrificado, pero todo vale la pena cuando hacés lo que te gusta", finaliza Camila.

Por Diego Benítez (20 años)