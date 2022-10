Comentario: El Fin de la Libertad - Por: Enrique Vargas Peña

En las notas que escribió para su novela “Memorias de Adriano” (1951), Margarita Yourcenar tiene una cita que estiman que Gustavo Flaubert escribió en 1861, que me impresionó perdurablemente: “Los dioses no estaban ya, y Cristo no estaba todavía, y de Cicerón a Marco Aurelio hubo un momento único en que el hombre estuvo solo”.