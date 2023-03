Comentario- Calle Última. Por: Mariana Ladaga

En el estacionamiento de un supermercado de Asunción, Ederson Salinas cayó muerto. Sicarios lo “ajusticiaron” de más de 30 balazos. Gremios indignados por la ola de inseguridad se pronunciaron preocupados, al igual que políticos en campaña electoral y autoridades nacionales, como no los vimos hacerlo con tantas otras muertes que el crimen organizado dejó ya en Pedro Juan Caballero, de donde vino Ederson. Por si no lo sepan, el país no termina en Calle Última; ahí recién empieza.