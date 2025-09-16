ABC Podcast: despidos destapan escándalo de sobres con miles de US$ en Mburuvicha róga

El despido de una familia que trabajaba en Mburuvicha róga destapa uno de los mayores escándalos, sin antecedentes en los últimos tiempos. Se trata de la sospechosa aparición de sobres con miles de dólares en la residencia ocupada actualmente por el presidente Santiago Peña. Los extrabajadores denuncian que fueron acusados injustamente por el mismo mandatario de robar el dinero. A esto se suma, según relatan, el sometimiento a pruebas poligráficas sin control alguno y otros abusos, con el fin de incriminarlos en la supuesta desaparición de los millones en efectivo de la casa presidencial.