Comentario: ¿Quien nos mintió?. Por: Sara Moreno

Que el ministro Carlos Fernández Valdovinos lo hiciera esta semana, apenas días después de presidir ante 48 países la Asamblea del BID en Asunción, presentando a Paraguay como modelo regional de solidez macroeconómica y grado de inversión, no es una ironía menor: es una contradicción institucional que merece ser nombrada con claridad. El mismo gobierno que salió a mostrarle al mundo un país fuerte, reconoce puertas adentro que el fisco está en aprietos, que la recaudación creció a la mitad de lo proyectado, y que las deudas con proveedores superan los mil millones de dólares. Algo no cierra, y los paraguayos tienen derecho a saber qué.