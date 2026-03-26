Comentario: Peligrosa victimización. Por: Claudia Peña

El miércoles último mientras escuchaba los argumentos que esgrimía el cartismo para defender a Javier Odilón Vera durante el tratamiento exprés de su pérdida de investidura, me invadió una gran preocupación mirando el rumbo que está tomando la política paraguaya que en su afán de “conquistar” al electorado, recurrirá a los recursos discursivos más bajos con el fin de justificar lo injustificable.