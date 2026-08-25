25 de agosto de 2026 a la - 18:51
Comentario: El cañón Cristiano en tiempos de elecciones. Por: Martín Riveros
El prestigioso diario O Globo de Brasil reavivó la semana pasada el culebrón diplomático del cañón Cristiano. El rotatativo informó que el Gobierno del presidente Lula acordó la devolución a Paraguay del legendario cañón, uno de los símbolos de la resistencia paraguaya durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).
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