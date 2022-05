Emboscado por asaltantes que simularon accidente: “Jamás voy a volver a quedarme a ayudar”

La subcomisaría 14º de Ciudad del Este recibió una denuncia de asalto, perpetrado en la noche del sábado sobre una calle asfaltada sin denominación, a la altura del ex Km 11 Monday. La víctima fue Luis Alberto Giménez Benítez (47), de profesión abogado, a quien despojaron de US$ 2.000, G. 900.000 y otras pertenencias.

Lo particular del caso fue que el abogado fue asaltado luego de haber bajado de su camioneta para intentar auxiliar a un hombre que se encontraba tendido en el suelo y a su lado una motocicleta, lo que hacía suponer que se trataba de un víctima de accidente vial.

No iba a contar la historia

Giménez Benítez comentó esta mañana en ABC Cardinal que el jefe policial de la Subcomisaría 14º le indicó que lo positivo del caso fue que no intentó evadir a los asaltantes, ya que –según refirió– caso contrario no habría podido contar lo ocurrido. “Justamente me dijo el comisario que -si yo hacía una maniobra o reacción- no iba a contar la historia”, lamentó.

Lea también: Asaltantes estaban escondidos en tanque de agua de edificio en CDE

El abogado, además, cuenta que uno de sus colegas ya había sido víctima de un asalto perpetrado bajo las mismas circunstancias.

En ese contexto, refirió que tras dicho suceso negativo que le tocó experimentar no volverá a parar en caso de observar a una presunta víctima de accidente que se presente con las mismas circunstancias. “Después de esto, nunca, jamás en mi vida voy a quedarme. Voy a mirar, pasar y desear suerte”, expresó.

El relato del asalto

Giménez Benítez, en otro momento, relató cómo se dio el asalto. Contó que se encontraba circulando en su camioneta por la dicha ruta asfaltada a las 19:30 aproximadamente del sábado cuando vio al hombre tendido.

Seguidamente, indicó que decidió bajar de su camioneta para ver qué ocurría con el hombre, además de que no podía esquivarlo por lo estrecho del camino.

Lea más: Detienen a presuntos robacoches y recuperan vehículo en CDE

Narra también que al consultarle a la supuesta víctima de accidente qué le pasaba, otro hombre se acercó detrás de él y lo intimó a dar sus pertenencias con un arma blanca. Agregó que este segundo asaltante estaba oculto, por lo que no se percató de su presencia.

El abogado, así también, cuenta que el asalto se produjo de forma rápida y que, de acuerdo a las circunstancias, estos delincuentes estaban preparados para atracar al primero que se cruzara con ellos.