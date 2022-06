Esposa de Gordito lindo exige que interno vuelva a Tacumbú

Con desesperación y lágrimas en los ojos, Jessica Salinas, en estado de gestación, clamó ante los medios de prensa que su marido César Ortiz, alias Gordito lindo, sea traído de vuelta a la penitenciaría de Tacumbú, pues desde su fuga y posterior recaptura no lo volvieron a ingresar a este penal.

Con un avanzado estado de gestación, la mujer advirtió que su esposo corre peligro de muerte, y responsabilizó a las autoridades por lo que le pueda ocurrir a Ortiz estando en otra cárcel.

Resaltó que su marido es integrante del clan Rotela, grupo que es enemigo del Primer Comando Capital. Por tanto, si la agrupación adversaria encuentra a Ortiz desprotegido, lo matarán directamente.

Lea: Gordito lindo: intervienen cárcel de Tacumbú por fuga de otro preso

Amenazó con encadenarse

“Por qué le quieren llevar a otra penitenciaría. A él se lo considera el segundo del clan Rotela. Por qué no le traen acá, quieren crear tumulto en la población de Tacumbú”, reclamó la mujer.

Salinas advirtió que no se moverá de la entrada de Tacumbú hasta que no traigan a su esposo. “Si me tengo que encadenar con mi embarazo de 8 meses me encadeno hasta que se le traiga”, dijo.

Según Jessica Salinas, actualmente César Ortiz está en el Departamento de Judiciales.

Lea más: Amotinamiento en Penitenciaría de Tacumbú tras recaptura de Gordito lindo