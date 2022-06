Mario Abdo viajará a EE.UU. y Santi Peña suspende su ida a Oxford

Abdo Benítez confirmó que asistirá a la IX Cumbre de las Américas, y señaló que el cónclave continental es de suma importancia y mantendrá reuniones bilaterales con líderes regionales, entre ellos con su homólogo de EE.UU., Joe Biden. Para afinar los preparativos de la visita, el ministro de Relaciones Exteriores, Julio César Arriola, mantuvo reuniones en EE.UU. para preparar la participación del jefe de Estado.

El Presidente es uno de los líderes de la región que ha confirmado su presencia en la citada cumbre, donde está prevista su intervención en la sesión plenaria.

El canciller Arriola aprovechó su estadía en EE.UU. para cerrar su gestión como representante permanente de la República del Paraguay ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. En ese marco tiene prevista una reunión para despedirse del secretario general António Guterres (portugués), además de otras con representantes permanentes.

Santi Peña no irá a Londres

El presidenciable cartista Santiago Peña acaba de anunciar a ABC que suspendió finalmente su viaje a Londres, donde tenía previsto brindar una charla en la Universidad de Oxford en el “Foro Latinoame­ricano: Construyendo coali­ciones improbables” los días 10 y 11 de junio.

Según Peña, participará virtualmente el encuentro porque prefiere asistir al cumpleaños de una sobrina muy querida. Indicó que no tiene restricciones judiciales para viajar al exterior a diferencia de su líder Horacio Cartes, a quien le recomendó el abogado Pedro Ovelar que no abandone el país debido a que el caso judicial que afronta el ex presidente de Paraguay en el Brasil aún no está cerrado.