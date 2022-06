Alertan sobre modus operandi de ladrones en buses de larga distancia

“El domingo 5 de junio me robaron todas mis pertenencias”, comienza relatando Jorge Villalba en su cuenta de Twitter en un “hilo”, explicando cómo se dio el robo de su mochila durante un viaje en un bus de la empresa Transporte Expreso Guaraní.

El joven explica que salió desde la ciudad de Caaguazú a las 18:00 y al momento de llegar a la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA), aproximadamente a las 22:00, ve que al parecer hubo una “confusión” con las mochilas, ya que se habían llevado la suya y dejado otra en el lugar, siendo este el compartimiento para equipajes ubicado arriba de los asientos.

Continuando, Villalba indica que dentro de la mochila que no era suya estaban dos documentos, uno sobre contrataciones y el otro, un título universitario incluso con la cédula de identidad de la persona, a lo que él comenzó a indagar sobre estos datos que tenía, logrando contactar primero con un empresario, quien le comentó que en diciembre de 2021 le habían robado también en un bus su maletín con varios años de trabajo.

Con estos datos, el estudiante indicó que ya comenzaba a sospechar que se podría tratar de robos planeados, pero aguardó primero contactar con la otra persona de la que también tenía datos y logrando finalmente la comunicación, constató que el caso era el mismo, ya que también fue víctima de robo en diciembre del 2021, perdiendo todas sus pertenencias.

Ante esto, el denunciante ya hace referencia a que estos ladrones actúan de la siguiente manera: Roban las mochilas y dejan reemplazos como señuelos con documentaciones de víctimas previas, con la intención de desviar atención o hasta para comprometerlas.

Según confirma Villalba, las tres personas -él y las otras dos víctimas- denunciaron estos hechos a la Policía Nacional, tanto en Coronel Oviedo (el empresario) en Asunción (Villalba) y en Ciudad del Este (el universitario), a lo que aseguró la intención con esto es que se cree conciencia sobre este método de robo, ya que consideró que recuperar sus pertenencias será muy difícil y poco probable.

“Siento mucho perder mis herramientas de estudio que tanto trabajo me costó tener, no era una simple tablet o una simple notebook, dentro habían resúmenes para mis exámenes finales, anotaciones, trabajos de todo mi semestre, no me duele perder estos aparatos, sino más bien el contenido y esfuerzo de todo mi semestre de la facultad”, lamentó.

Finalmente, el joven reiteró la importancia de las denuncias para dejar la constancia de los documentos robados y también instó a los pasajeros a tener una mayor atención a sus pertenencias durante los viajes, dando a conocer así la existencia de este modus operandi.

“Según uno de los contactos, muchas empresas de transporte están en complicidad con estos ladrones porque no es la primera vez que roban de esta forma y me temo que no será la última”, finalizó, coincidiendo con el relato de más usuarios de la red social, quienes confirmaban que también fueron víctimas de robo con un método similar o igual.

