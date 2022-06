Detienen a dos personas y demoran a otras diez en la previa del juego de Cerro

El operativo, llamado “Filtro” se implementó desde la tarde del miércoles en varios puntos de San Lorenzo.

Como resultados resaltantes, la Policía pudo atrapar a dos personas con órdenes de captura pendientes.

Una de ellas fue identificada como Óscar Alfredo Ojeda Cañete, de 50 años, sobre quien pesaba una orden de captura por abuso sexual en personas indefensas. Este hombre debía ser remitido directamente a la cárcel de Tacumbú.

Otra persona identificada fue Clementino Díaz Ojeda, de 58 años, sobre quien pesaba tres órdenes de captura, todas por estafa.

Además, diez personas fueron demoradas por no tener documentos y por no tener entradas para el partido, que se jugó en la Nueva Olla, en barrio Obrero. Varias de ella tenían decenas de antecedentes, pero fueron liberadas después del partido al no haber un causal para su detención.

Intervino en el caso el fiscal Julio Ortiz, quien dispuso que los casos de los detenidos por orden de captura sean avisados a los juzgados correspondientes; informó José Ignacio Melgarejo, periodista de ABC TV.