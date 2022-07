Dos motochorros asaltan a los tiros a un grupo de diez ciclistas en Luque

El ataque al grupo de ciclistas de “República en Bici” por parte de motochorros, ocurrió alrededor de las 21:00 del miércoles, frente al monumento del angu’a (mortero en guaraní) de la compañía Itá angu’a de Luque.

Una de las víctimas del hecho, Fabián Carvallo, explicó a ABC que este grupo de ciclistas hace paseos semanales. “Recorremos compañías de la ciudad de Luque”, contó.

En esta ocasión el grupo de 10 ciclistas había elegido como destino la compañía Itá angu’a para ir pedaleando. Es así que, al llegar hasta el monumento, habían descendido de sus respectivas bicicletas para tomarse algunas fotografías con los celulares para luego subirlas a su página de Facebook, según contó Carvallo.

El sitio elegido estaba bien iluminado, indicó el ciclista.

Lea más: Dos motochorros menores de edad fueron aprehendidos en Luque

Momento de terror por los disparos

Cuando se habían tomado la foto en grupo, llegaron los motochorros armados.

“Mientras entregábamos nuestras pertenencias a uno de los motochorros, el otro hizo un disparo al aire y nos dijo que nos acostáramos en el suelo”. Carvallo dijo que en ese momento se dispersaron, por lo que los delincuentes solo lograron sustraer los objetos de cuatro de ellos.

Mientras todos corrían de un lado para otro, el conductor de la moto efectuó otro disparo y volvió a gritar: “¡Todos al suelo!”.

“Todo fue muy rápido”, manifestó Carvallo.

Lea más: “Motochorros” en Luque: así vecinos lograron defender a una víctima

En otro momento el ciclista indicó que uno de los maleantes alzó una de las bicicletas, lo que hizo suponer a las víctimas que también pretendían robarlas, pero solo se limitó a buscar objetos de valor en los bolsos en los que llevan las herramientas.

Después de eso, los motochorros huyeron.

Carvallo relató que luego llamaron al 911 y llegó hasta donde estaban una patrullera de la comisaría 38° Central de Yukyry-Areguá, quienes le tomaron todos los datos y detalles sobre los bienes que les fueron robados. Según agregó, la Policía quedó en avisarles las novedades en la investigación.

“Que la marginalidad no mate al deporte”

En un texto que el grupo de ciclistas compartió en redes, se narra que ambos delincuentes actuaron de manera agresiva. Y que llegaron a efectuar dos disparos con arma de fuego. “Fueron robados tres celulares, documentos personales y tarjetas de débito. Cuatro fuimos víctimas del despojo y 10 víctimas del acto violento. Lo material se fue, el miedo quedó, pero salvamos lo más valioso, nuestras vidas al no oponer resistencia y acceder a sus pedidos”, dice el texto compartido.

“El miedo que quedó lo superaremos con el tiempo, las ganas de pedalear siempre las tendremos. La delincuencia sigue y seguirá mientras nuestras autoridades no hacen nada al respecto y no dan las herramientas necesarias a nuestros policías quienes no abastecen y no disponen de las herramientas necesarias para combatir al crimen”, agrega.

“No claudicaremos a causa de la delincuencia y exigimos a nuestras autoridades pronta solución y un ataque frontal a este flagelo. Hoy día, en nuestra República la delincuencia no tiene fecha, hora, ni lugar, todos estamos expuestos en las calles y hasta en nuestro propio hogar. Que la marginalidad no mate al deporte”, concluye.