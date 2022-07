Choque y vuelco en microcentro: dos detenidos por intentar huir tras accidente

El accidente de tránsito se registró a las 05:45 de este sábado e involucró a un bus marca Mercedes Benz, al servicio de la Línea 88, que circulaba sobre la calle Herrera, y una camioneta blanca, marca Jeep, que iba por la calle Yegros.

El chofer del bus fue identificado por la Policía como Cleto Ferreira Brizuela, de 56 años, mientras que los ocupantes del otro rodado son Christian Larreinegabe Benza, de 47 años, y Víctor Manuel Florentín Cristaldo, de 41 años.

Tras la fuerte colisión, los dos hombres salieron de la Jeep y se fueron caminando por la calle Yegros con destino a la avenida José Gaspar Rodríguez de Francia, pero luego fueron aprehendidos y trasladados hasta la sede de Investigación de Delitos para ser sometidos al alcotest.

Florentín, el otro afectado, que iba con Larreinegabe Benza, también tuvo algunos golpes.

Conductor negó que quieran escaparse

De acuerdo a lo expresado por Larreinegabe Benza, la unidad del transporte público venía muy rápido. Manifestó que se lastimó una de sus piernas y admitió que no recibió asistencia médica. Mostrándose esquivo a las preguntas de los medios de prensa, negó que haya corrido del sitio, y sostuvo que su intención era llegar hasta un hospital.

“A mi me duele la rodilla, que me voy a escapar”, dijo. Agregó que no pensaron en llamar a alguna plataforma de transporte. Desmintió que hayan salido de una fiesta, minutos antes del percance.

Las imágenes son elocuentes, de la manera apresurada en que ambos salieron del rodado, y con la intención de alejarse del lugar. No fueron muy lejos.

Según el reporte de ABC TV, hubo varios heridos del bus, y afortunadamente no se produjeron víctimas fatales. La fiscala del caso, es Fátima Capurro.

