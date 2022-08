Exdirectora condenada por maltratar a niños debe pagar G. 2.400.000 para resarcir daños

La magistrada penal de garantías de la localidad de Lambaré Ana María Esquivel condenó a la exdirectora Mirian Juliana Arévalos de Parra a abonar la suma de G. 2.400.000 en un plazo de un año, por maltrato a niños y adolescentes bajo tutela.

La jueza impuso la medida a la mencionada docente tras la aprobación del requerimiento de suspensión condicional de procedimiento solicitado por la fiscala Yrides Ávila, a la que se allanaron las partes y así se evitó llegar a un juicio oral y público.

El juzgado impuso a la acusada pagar la suma de G. 200 mil cada mes por un año como reparación al daño a las denunciantes Liz Paola Reyes y Lucía Otazo Salinas y deberá presentar constancia de cumplimiento a la magistrada.

Igualmente, la jueza suspendió las medidas alternativas e impuso algunas reglas de conducta, como comparecer ante el juzgado cada dos meses por dos años, la prohibición de salir del país, no cambiar de residencia, no portar armas y no consumir bebidas en exceso ni drogas.

“Después de 4 años de lucha se logró la condena a la exdirectora que maltrató a nuestros hijos en la escuela y ojalá que esto sirva a los demás docentes para respetar y trabajar por la buena educación y formación integral de los alumnos”, expresó Marcelo Osorio, uno de los padres denunciantes.

Dijo que la docente pidió una salida procesal y así evitar el juicio oral y público, y aceptó todos los hechos de los que se le acusaban. Agregó que solicitarán la casación de su matrícula al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Fue una lucha titánica, porque tuvimos en contra a todo el plantel docente de la escuela, supervisores, hasta la coordinación de central y políticos, que en todo momento trataron de tapar todo, pero gracias a Dios se llegó a un gran final, porque nuestros hijos quedaron traumados por los maltratos”, expresó Osorio.