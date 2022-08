Estudiantes denuncian a un docente de acosar sexualmente a una alumna en Caaguazú

Los estudiantes enviaron varias capturas de pantalla donde se pueden leer innumerables mensajes de WhatsApp en los que el docente identificado como Viviano Salinas, envía mensajes en un lamentable castellano a una alumna y la insta a salir de su vivienda para un encuentro “porque le quiere ver”. La estudiante le indica al docente para que el mismo vaya a su casa, pero el educador le dice que le espere en un lugar cercano para que “no haya problemas”. También enviaron a esta redacción un audio en el que se escucha a un hombre exclamar el nombre de la supuesta víctima y le pide una foto para complacerle.

Las fechas de los mensajes de WhatsApp se inician desde el 23 de julio y desde ese entonces se observan innumerables e insistentes acosos por parte del educador, pese a que no recibe respuesta de la menor.

Uno de los representantes de los estudiantes indicó que el docente acostumbraba pedir abrazos a las alumnas y aprovechaba para manosearlas indebidamente. Aseguraron que en total son tres las alumnas afectadas.

La fiscala que lleva la causa, Norma Salinas, comentó que tuvo que desestimar el caso porque no se configuró el hecho punible por que la mamá se hizo pasar por la niña y no había hostigamientos. Explicó que el hecho del acoso debe ser por instancia de la parte afectada y que en este caso la madre no quiso seguir con la denuncia.

Al ser consultada sobre las capturas de pantalla y los audios enviados, explicó que el denunciado aseguró que los mensajes enviados eran para otra persona del mismo nombre y que no sabe cómo paró en manos de los estudiantes.

Lo cierto y lo concreto es que no es la primera vez que el educador es denunciado por acoso y según fuentes de la fiscalía de Caaguazú, el mismo también tendría otra denuncia de acoso sexual hacia otra estudiante.

Al respecto intentamos conversar con Salinas, pero su teléfono estaba fuera de servicio.