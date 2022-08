Inexperiencia o ignorancia para delinquir en Lambaré con un Rolex, joyas y un Louis Vuitton.

El hecho se produjo en Villa Virginia de Lambaré entre las 23:00 del 16 de agosto y las 06:30 del 17, según consta en el acta policial. La víctima fue identificada como Hugo Cano, paraguayo, de 50 años, quien arribó a nuestro país recientemente desde Estados Unidos.

El hombre se encontraba descansando en su domicilio y fue su esposa quien se dio cuenta del hecho, por lo que dieron parte a la Comisaría jurisdiccional.

Agentes de la Policía Nacional, tras un trabajo de inteligencia, llegaron hasta la zona de Cerro Vy, al pie del Cerro Lambaré, donde estaba el menor de 16 años con antecedentes por robo agravado que habría cometido el hecho. Los mismos debieron “camuflarse” para ingresar hasta la zona de manera desapercibida.

Ingresaron vestidos de civil, con pantalones cortos y camperas de buzo, identificaron al menor y lo llamaron por su nombre. “Lo llamamos dos veces; la segunda vez nos miró, confirmó que era él y lo aprehendimos, ya con el apoyo del segundo grupo que estaba uniformado y con armas”, explicó el jefe del procedimiento.

Los familiares del menor salieron en su apoyo, por lo que los agentes intervinieron y lograron demorar a la madre del joven que cometió el hurto, identificada como María Raquel Sánchez, de 40 años.

Todo lo robado fue comercializado por el joven, en aparente complicidad de sus familiares, por un valor de G. 430.000 y posteriormente recuperado por los intervinientes.

El valor real aproximado de lo robado

Tras consultar con expertos, se puede deducir que el valor aproximado de las joyas es de:

Rolex Submariner: costo aproximado de entre US$ 7 mil y US$ 10 mil. “Originalmente no viene así”. Los detalles le fueron agregados.

Cadenas: serían de oro 18 quilates, con un valor aproximado de US$ 6 mil a US$ 7 mil.

Mochila Louis Vuitton: valor aproximado US$ 2.500. Las voces de expertas en el área de la moda señalan que, a simple vista, es una mochila original, o bien, una imitación casi perfecta, pero únicamente el certificado que trae al comprar valida que sea original.

De esta manera, el valor total de lo robado alcanza alrededor de US$ 17.500 (poco más de G. 120 millones) y fue “revendido” por sólo G. 430.000.