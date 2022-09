Imputarían por lesión a niñera que maltrató a menor de 2 años

El agente fiscal interinante de la Unidad Penal N°2 del Ministerio Público de Villarrica, Abog. Erico Ávalos, anunció que se estaría presentado acta de imputación en contra de Liz Silva (29) por maltrato a un menor, tras ser denunciada por supuestamente maltratar y golpear en la cara a una niña menor de 2 años de edad a quien cuidaba en una casa familiar en el barrio San Miguel de esta ciudad. La mujer estaba al cuidado de la menor hace más de un año, hasta que, a través de circuito cerrado, la madre de la niña se percató que su hija era maltratada por la misma.

Lea más: Imputan a niñera por supuesto maltrato a un nene de 4 años

“Solía encontrar moretoncitos en alguna parte del cuerpo, en sus piernas, pero nunca pensé que le haya maltratado. Ya comencé a sospechar cuando encontré que tuvo rasguños en la cara, entonces revisé el circuito cerrado y me encontré con la sorpresa que la golpeó, le cacheteó en su cara, le estironeó de la pierna cuando quería cambiarle el pañal”, contó entre lágrimas la madre de la víctima, quien refirió que día a día trabaja duro para poder pagar a la niñera que cuida de su hija.

La madre, además acotó que, si bien hay cámaras de seguridad en la vivienda, la niñera no sabía que dentro de la habitación de la niña de 2 años también había un circuito cerrado, por lo que fue en el único lugar donde aparentemente la maltrataba, “La chica me dijo que mi hija estaba muy cabezuda, que saltando casi se cayó de la cama y que al querer atajarle le rasguñó la cara, entonces fue que revisé la cámara y me encontré con esta indeseable sorpresa que ella misma fue la que le golpeó”, denunció la mamá.

A través de las redes sociales, ya circula el video del circuito cerrado en donde se observa a la niñera darle una cachetada por la cara a la niña menor de dos años, como también al momento de ser estironeada de la pierna, aparentemente cuando quería cambiarle el pañal o la ropa.

Lea más: Video: detienen a niñera por supuesto maltrato a niño de 4 años

Será imputada por lesión

El agente fiscal de la causa, Erico Ávalos, indicó que en el trascurso de este lunes la denunciada Liz Silva deberá presentarse para su declaración indagatoria con el fin de que pueda hacer uso de su defensa, pero atendiendo a las evidencias como el circuito cerrado, la declaración de la madre y otros elementos que serán arrimados a la investigación, la misma sería imputada por el hecho punible de lesión.

“Creo que mañana ya tendríamos la imputación por el hecho de maltrato a menor principalmente y estaríamos analizando otros hechos más porque según me comentan el video de la actuación de esta señora ya se encuentra recorriendo por las redes y es un caso muy grave teniendo en cuenta la confianza que le tenía esta familia y el cuidado que debía ofrecer a la supuesta víctima”, explicó Ávalos.

El fiscal también indicó que, “ahora estamos llamando ya a declaración testifical por parte de la denunciante, indagatoria por parte de la denunciada y solicitando el informe médico, solo necesitamos indicios para proceder a la imputación”, informó.

Lea más: Apresan a una niñera por presunto maltrato a niño de cuatro años