Denuncian inseguridad en aumento en el barrio Sajonia: roban hasta puertas, rejas y portones

Asaltos y robos en viviendas son algunas de las denuncias que tienen como escenario el barrio Sajonia de Asunción. Los vecinos se quejan de la falta de presencia policial y la casi nula acción de los agentes de la Comisaría 2ª.

Margarita Ferreira denunció el robo ocurrido en la vivienda de su cuñado, ubicada en la calle De las Llanas de este barrio. Se trata de una propiedad que estaba para ser alquilada, pero fue “visitada” por malvivientes que se llevaron todo lo que pudieron.

“El jueves pasado, entraron a robar. Llevaron cables, canillas, focos. Los inodoros del baño y el motor del portón también sacaron para llevar, pero no pudieron finalmente. Cortaron las vallas de seguridad y entraron”, relató Ferreira.

“Otra vecina también sufrió el robo de su casa la semana pasada. Cortaron los cables del tendido eléctrico y le llevaron el televisor. Estamos sufriendo muchísima inseguridad. Falta que la Policía pase por acá y controle”, dijo.

Ante la inseguridad, la vivienda quedó a merced de los ladrones

Por su parte, Raúl Acosta comentó que su familia tuvo que dejar su casa de toda la vida a causa de los constantes robos, que finalmente terminaron aumentando. Actualmente, no quedan ni las puertas ni las rejas que dan a la calle y la casa está a merced de los malvivientes.

La casa está ubicada en la zona de la Calle Cala A y Teniente Pratts, pero actualmente está deshabitada, sin siquiera el portón principal, que también fue robado.

“Desde hace unos años nos vienen robando en nuestra casa de toda la vida. Terminamos mudándonos y pusimos en alquiler. Pero a causa de los robos, ya nadie quiso alquilar allí porque no hay garantías de seguridad. En el barrio se roban lavarropas, triciclos, bicicletas, hasta envases de cerveza... Todo lo que puede haber en un patio se lleva”, comentó Acosta.

“Mi casa ahora está deshabitada y parece abandonada. No volvimos a comprar nada porque no se puede invertir sabiendo que todo va a ser robado de nuevo. Ahora no hay cables en la casa, ni focos, apliques de luz, ventanas, puertas, portón, rejas, todo se llevaron... Hicimos las denuncias correspondientes todas las veces, pero nada cambió”.

“Al lado mismo de la casa hay una chatarrería, en donde los bandidos venden las cosas robadas. Chatarrería que por ordenanza municipal está prohibido que esté en zona urbana”, añadió.

Acosta indicó que, la mayoría de las veces, los malvivientes son jóvenes que viven en el mismo barrio y que ya fueron y salieron varias veces de la comisaría. “Entre la Comisaría y la Fiscalía se pasan la pelota y no pasa nada”, lamentó.

Otros vecinos que prefirieron no identificarse, por temor a represalias, también denunciaron robos en sus viviendas y constantes asaltos en las calles del barrio Sajonia. Lamentaron la nula acción policial y la falta de una solución real al problema.